Grajski lokal je ponovno zaživel

Prenovljeno območje nekdanjega lokala Bastione fiorito in ploščad, na kateri so namesto nekdanjega grajskega šotora postavili nov paviljon, sta na včerajšnji praznični dan zaživela. Za upravljanje območja bo na podlagi odločbe, ki jo je Občina Gorica sprejela prvega aprila po javnem razpisu, skrbela Chiara Canzoneri, kuharska mojstrica in gostinka, ki v Gorici že vodi lokal in prenočišče v Raštelu. V zadnjih letih je bila tudi med pobudniki številnih projektov za oživitev mesta. Odprtja so se udeležili župan Rodolfo Ziberna in številni drugi gostje, po uradnem delu in prerezu traku pa so vinoteko odprli za javnost.

Goriška občina si od oživitve območja in delovanja novega lokala veliko obeta, je povedal župan. Kot je poudaril, gre za novo etapo urbane prenove mesta in nov mejnik na področju turističnega razvoja Gorice, saj bosta dva simbolna kraja v neposredni bližini gradu po desetletjih zatišja in propadanja znova zaživela. »Zelo me veseli, da je vodenje novega lokala prevzela Chiara Canzoneri, saj gre za mlado, a uveljavljeno gostinko, ki je že veliko prispevala k promociji našega območja in njegovega gastronomskega bogastva. S svojimi dosedanjimi projekti je obogatila ponudbo našega mesta in prepričan sem, da bo zdaj znala na najboljši način voditi tudi novi lokal, ki je zaradi izjemne lege pravi unikum v naši deželi,« je za Primorski dnevnik povedal Rodolfo Ziberna.

Za danes že rezervacije

Kuharska mojstrica je novi lokal v grajskem naselju poimenovala Chincastello, ime pa namiguje na povezavo z njeno trgovino z lokalnimi izdelki in restavracijo Chincaglieria gastronomica. Kot je določal razpis, bo koncesija veljala eno leto z možnostjo podaljšanja. Letna najemnina znaša 29.472 evrov. Chiara Canzoneri je ključe prejela pred manj kot mesecem dni, s svojo ekipo pa je do včerajšnjega odprtja uredila vse birokratske in druge obveznosti. »Pošteno smo se morali potruditi, a pomembno se mi je zdelo, da odpremo že med prazniki. V mestu je veliko turistov, obiskovalcem pa je treba ponuditi storitve, zaradi katerih se bodo v mesto vračali,« je povedala in dodala, da ima za današnji dan že veliko rezervacij.