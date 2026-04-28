Grofija in pohod poživila mesti

Prireditev Grofija in Pohod prijateljstva sta v nedeljo poživila Gorico in Novo Gorico. Pohodniki so se zbrali na Trgu Evrope / Transalpina, kjer so lahko izbirali med dvema trasama, dolgima šest oz. dvanajst kilometrov. Obe sta bili speljani tudi po prenovljenem parku v dolini Korna v Gorici in po parku vile Rafut v Rožni dolini, kjer jih je med vzponom spremljala glasba violinistke Amande Vidič.

Skupno se je pohoda, ki je potekal ob 50. obletnici prve izvedbe leta 1976, udeležilo okrog 1700 ljubiteljev hoje in aktivnega preživljanja prostega časa. Med udeleženci so bili tako Goričani kot Novogoričani, Italijani in Slovenci. Na startu so za veselo vzdušje poskrbeli člani skupine Sbandieratori di Spilimbergo z zastavami in bobni, GONG Orchestra in mažoretke iz novogoriškega društva Twirling. Ob zaključku je bila pohodnikom na voljo »paštašuta«. Prireditev sta organizirala Zavod za šport Nova Gorica in društvo Marciatori Gorizia v sodelovanju z Zavodom GO! 2025, pred začetkom pohoda sta navzoče nagovorila goriški župan Rodolfo Ziberna, ki se je po začetku pohoda odpravil na odprtje prireditve Contea, in novogoriški župan Samo Turel, ki se je tudi sam podal na traso. Med skupinami so po številčnosti četrto mesto osvojili SPDG Kekci, ki jih je bilo 28.

Sočasno s pohodom je na sosednjem igrišču Gogi&Gigi potekal turnir Be-Line, medtem ko so pred EPICentrom predali namenu novo kolesarnico »bicikletka», ki sta jo s sredstvi iz Sklad za male projekte GO! 2025 realizirala Center zelenih tehnologij in Občina Gorica.

Med vikendom je v Gorici potekala tudi prireditev Contea (Grofija), s katero se tudi letos spomnili prve pisne omembe Gorice v 28. aprila 1001. Dogajanje v znamenju srednjega veka je zaobjelo razne kraje po mestu. Na gradu je bila v soboto predstava o Leonardu Da Vinciju, ki jo je oblikoval Massimiliano Finazzer Flory. V nedeljo so v Ljudskem vrtu postavili pravo srednjeveško naselje, 90 članov raznih društev v srednjeveških kostumih je prikazalo, kakšno je bilo življenje za časa vitezov. Grajsko naselje so poživili Langobardi iz društva Invicti Lupi iz Romansa, po mestu je potekalo tudi nekaj vodenih ogledov.

Danes ob 11.30 bodo v goriški mestni hiši odprli razstavo likovnih del Italica Brassa (1870-1943). Ob 18. uri bo v palači De Grazia predstava o Antoniu Bonneju, ki si jo je zamislili Marilisa Bombi. Igralka Lucia Calandra bo v vlogi Petronille Contin, žene prvega goriškega župana, spregovorila o prvih povojnih letih in vzponu fašizma. Jutri ob 16.30 bo v dvorani Dore Bassi srečanje na temo numizmatike za časa goriške grofije; ob 17.30 bodo predvajali video Urban Tabs, ki sta ga ustvarila Roberto Marega in Pierluigi Bumbaca, besedilo je prispeval Bruno Pascoli. Ob 18. uri bo Andrea Spanghero predaval o goriškem gradu od leta 1934 do leta 1938.