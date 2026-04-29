Še naprej podpirajo študijske programe v mestu

»Soglasna potrditev poročila kaže, da imamo jasno skupno usmeritev: razvijati konkretne, povezovalne pobude in vanje aktivno vključevati lokalno okolje. Skupaj s pristojnimi institucijami želimo dolgoročno okrepiti univerzitetno središče ter Gorico utrditi kot prepoznavno, kakovostno in strateško pomembno univerzitetno mesto.« Tako pravi predsednik konzorcija za razvoj goriškega univerzitetnega pola Sergio Orzan.

Člani konzorcija so pred nekaj dnevi odobrili računski izkaz za leto 2025. Presežek potrjuje finančno trdnost ustanove. »Ob tem pa dokazuje tudi okrepljeno zavezanost podpori izobraževalni dejavnosti in storitev za študente, vse v okviru statutarnega poslanstva,« pišejo iz konzorcija.

Kljub porastu stroškov upravljanja univerzitetnih storitev, tudi zaradi občutne širitve prostorov za študijsko in konferenčno dejavnost, je konzorcij uspel povečati sredstva za podporo študijskim programom v mestu. Med pomembnejšimi ukrepi izstopa 80.000 evrov, ki so jih namenili pokrivanju in dopolnitvi stroškov profesorskega kadra, in dodatnih 18.000 evrov za organizacijo konferenc, projektnih aktivnosti, seminarjev in strokovno usmerjenih delavnic.

V sodelovanju z različnimi lokalnimi partnerji je konzorcij potrdil tudi 10.000 evrov letne podpore laboratoriju za načrtovanje GO/NGO RRR Lab, ki je že uspešno umeščen v okvir projekta GO! 2025 in pod okriljem Občine Gorica spodbuja raziskave na področju čezmejne urbane prenove.

Posebna pozornost ostaja namenjena tudi približno 1.800 študentom, ki študirajo v Gorici. Sklad za štipendije se je v zadnjem letu povečal na 32.000 evrov, pri čemer posamezna štipendija znaša 2.000 evrov. Poleg tega so vzpostavljeni dogovori z banko Cassa Rurale FVG za nove nagrade za odličnost magistrskih diplomantov ter s podjetjem za javna stanovanja ATER in študijsko smerjo arhitekture, ki vključujejo razpis za projekte urbane prenove v Gorici in Tržiču. Pomembna je tudi investicija v višini več kot 17.000 evrov za izboljšanje avtobusnih povezav med železniško postajo in univerzitetnimi lokacijami v sodelovanju z Občino Gorica in podjetjem APT.

Predsednik Sergio Orzan opozarja tudi na manjše, a dragocene prispevke, ki jih konzorcij za razvoj goriškega univerzitetnega pola namenja študentskim združenjem.