Novo krožišče pred koncem leta 2028

Podjetje FVG Strade bo s prispevkom Dežele Furlanije - Julijske krajine, vrednim en milijon evrov, zgradilo novo križišče med deželno cesto št. 56 ter ulicama Stesa in Camposanto na stičišču občin Moš in Gorica. »Predvidoma se bodo dela zaključila do konca leta 2028,« je arhitekt Luca Vittori povedal med včerajšnjo predstavitvijo načrta, ki je potekala v dvorani Dore Bassi v Gorici.

Uvodoma je spregovoril predsednik podjetja FVG Strade Simone Bortolotti, ki je poudaril, da se vsakič z veseljem lotevajo gradnje novih krožišč, saj le-ta prispevajo k znižanju hitrosti vozil in k večji varnosti. V nadaljevanju je arhitekt Vittori pojasnil, da je previsoka hitrost problem tudi na državni cesti št. 56, še posebej v smeri iz Gorice proti Mošu.

»Predvidena rešitev za težave s previsoko hitrostjo na križišču med Gorico in Mošem, kjer se štiri ceste stikajo skoraj pravokotno, je izgradnja enopasovnega krožišča. Namen posega je jasen: umiriti promet, zmanjšati tveganje za prometne nesreče in izboljšati varnost pešcev. S tehničnega vidika projekt vključuje tudi ureditev pločnikov tam, kjer so potrebni, novo javno razsvetljavo in sistem za odvodnjavanje meteornih voda. Posebna pozornost bo namenjena umeščanju posega v prostor, z omejenim vplivom na okolje in zasebne lastnine, čeprav bodo potrebne tudi nekatere razlastitve,« je pojasnil Vittori in opozoril, da skupna vrednost projekta znaša približno en milijon evrov, kar pokriva tako projektiranje kot izvedbo del. Trenutno je projekt v fazi idejne oziroma tehnično-ekonomske zasnove, pri čemer so nadaljnje projektne naloge že dodeljene.

Za pospešitev postopkov bodo izpeljali storitveno konferenco. Časovnica predvideva zaključek upravnih postopkov do konca leta 2026, javni razpis za izbiro izvajalca v letu 2027 in oddajo del do poletja istega leta. Zaključek gradnje je predviden do konca leta 2028.

Dvojno zadovoljstvo

Zadovoljstvo nad izgradnjo novega krožišča sta včeraj izrazila županja iz Moša Emanuela Russian in goriški župan Rodolfo Ziberna, ki sta se zahvalila deželni odbornici za infrastrukture Cristini Amirante za izkazano pozornost. Ziberna je tudi opozoril, da v zadnjih časih mnogi avtomobilisti premočno pritiskajo na plin in da so krožišča v marsikaterem primeru potrebna ravno za umiritev prometa. Cristina Amirante je pojasnila, da je izgradnja obvoznice 56 Bis izboljšala kakovost bivanja v Ločniku in Mošu, vendar je zaradi sočasne prepovedi vožnje po urbanih središčih za tovornjake privedla do povečanja hitrosti osebnih vozil. Odbornica je tudi razložila, da Dežela ravnokar pripravlja skupne smernice z lokalnimi skupnostmi in upravljavci cest za izboljšanje varnosti na urbanih odsekih, pri čemer se predvidevajo tudi alternativni ukrepi, kot so otoki za pešce, dodatna signalizacija in uporaba različnih asfaltnih zmesi. Projekt na deželni cesti 56 predstavlja enega izmed prvih korakov v tej smeri, z namenom združiti varnost, funkcionalnost in spoštovanje prostora.

»Novo krožišče bo veliko varnejše od današnjega križišča, hkrati bo prispevalo tudi k večji pretočnosti prometa,« je še poudarila Cristina Amirante. Novo krožišče bo v premeru merilo 32 metrov, tako da bo omogočen prehod tudi tovornim vozilom, ki bodo dolga do 25 metrov. Novo krožišče bo ustrezno osvetljeno, kar je še posebej pomembno v zimskih mesecih, ko je tudi zaradi megle vidljivost slabša. Deželna odbornica je ne nazadnje poudarila, da je ureditev krožišča med Gorico in Mošem vključena v širši načrt del na prometnicah v najrazličnejših krajih Furlanije - Julijske krajine. Direktor podjetja FVGStrade je včeraj pojasnil, da je trenutno po vsej deželi skupno 105 gradbišč.