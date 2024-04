»Kultni« kombi iz filma Mattea Oleotta Zoran, il mio nipote scemo je dočakal svojo poslednjo vožnjo. Ker je bil v zelo slabem stanju - ob zobu časa so ga verjetno poškodovali vandali - so v Hiši filma ocenili, da ne more več ostati na ploščadi za Kinemaxom, kjer je bil parkiran 11 let, zato so ga odpeljali na odpad. »Vrata z napisom Zoran pa smo shranili. Zanje bomo našli primerno mesto,« pravi direktor Transmedie Longo.