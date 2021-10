»Odprite oči, poglejte svet«

Podelitev nagrade Darko Bratina 2021 direktorju fotografije Petru Zietlingerju je predsinoči v goriški Hiši filma bila vrhunec letošnjega Kinoateljejevega festivala Poklon viziji, ki se do konca tedna nadaljuje med Trstom in Vidmom, Špetrom in Ljubljano. Izbira direktorja fotografije za filmsko nagrado je nenavadna vendar v tem primeru izredno posrečena, saj je Zeitlinger – v Pragi rojeni Avstrijec, ki je veliko prepotoval in se nazadnje z ženo nastanil v Premariaccu pri Čedadu, »tudi zato, da ne bi z letenjem z avioni dodatno obremenjeval sveta s CO2«, kot je dejal – resnično vizionarski svetovljan, v vsem in povsem čezmejni človek, ki v osebnem življenju in ustvarjalnem delu presega vsakršne meje, politične, miselne, celo tehnične, ki bi sicer omejevale njegovo izraznost.

Herzogov film je v celoti posvečen prazgodovinskemu biseru, Chauvetovi jami na jugu Francije, kjer so stene poslikane s podobami živali, ki veljajo za najstarejše stenske poslikave na svetu. Nastale naj bi pred več kot 30.000 leti in se čudežno ohranile do danes tudi po zaslugi podora skal, ki so zasule vhod v jamo in jo ohranile nedotaknjeno skozi tisočletja. Zeitlinger je s 3D tehniko pospremil gledalce v odkrivanje tega bisera in prvih sanj človeštva, ki se nam po zaslugi njegove mojstrske tehnike prikazujejo v vsej globini, sporočilnosti, presenetljivi dodelanosti podob in igri luči in svetlobe. Jama je le izjemoma dostopna obiskovalcem in tudi sama snemalna ekipa je lahko le za omejen čas spremljala paleontologe in druge raziskovalce z vso previdnostjo, ki je potrebna, da ne bi poškodovali tega bisera.

Naravnost neverjetno je bilo poslušati, kako je Zeitlinger prvih 20 minut filma posnel z dvema z lepilnim trakom skupaj zlepljenima amaterskima go-pro kamerama. Prav tako domiselne so bile rešitve glede luči, kjer so mu celo režiser in drugi člani ekipe s premikanjem rudniških svetilk pomagali pričarati migetajočo svetlobo, v kakršni je pračlovek ob siju bakel ustvarjal svoje mojstrovine. Rezultat je vrhunski, filmski obisk jame gotovo še globlji in magičnejši, kot če bi si jo ogledali v živo.

Za slovo pa je Peter Zeitlinger gledalcem ponudil še dragocen nasvet, v katerem je srž njegove vizije: »Odprite oči, poglejte svet in ne verjemite vsemu, kar vam servira internet, za katerega mislimo, da nam odpira nova obzorja, v resnici nam jih omejuje«. Google in drugi brskalniki so namreč tako ustrojeni, da nas preučujejo in nam potem servirajo to, kar že mislimo in vemo. Logika biznisa zahteva, da nas osredotočajo na to, kar nam lahko prodajo. Le z odprtim pogledom na stvarnost okrog nas se bomo osvobodili tehnoloških okovov, v katere nas zapirajo.