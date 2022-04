Odprta kuhna spet tudi v Novi Gorici

Odprta kuhna se po skoraj treh letih vrača tudi v Novo Gorico. Zgodila se bo maja na novi lokaciji – obnovljeni Delpinovi ulici –, medtem ko je običajno potekala na Bevkovem trgu.

Priljubljena kulinarična tržnica bo med aprilom in julijem obiskala kar pet različnih lokacij. V soboto, 23. aprila, bo prvo na vrsti Novo mesto, sledili pa bodo Slovenj Gradec, Vipava in Ptuj. Po daljšem predahu se vrača tudi v Novo Gorico, kjer se bo v sredo, 4. maja, prvič predstavila na novi lokaciji na prenovljeni Delpinovi ulici. V soboto, 7. maja, bo pisana karavana zavzela Glavni trg in Trg svobode v Slovenj Gradcu, pravi pomladni piknik pa si bodo v soboto, 21. maja, obiskovalci lahko privoščili v senci platan v bližini Glavnega trga v Vipavi. Junij bo organizacijska ekipa posvetila drugim pestrim projektom, vrhunec poletja pa bo v soboto, 23. julija, okronala z obiskom Mestnega trga na Ptuju.