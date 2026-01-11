Odprte prijave za 54. Festival Števerjan

Slovensko katoliško prosvetno društvo Frančišek B. Sedej iz Števerjana razpisuje 54. Festival narodno-zabavne glasbe Števerjan 2026, ki bo med Borovci v Števerjanu v petek, 3. julija (polfinale), soboto, 4. julija (veselica), in nedeljo, 5. julija 2026 (finale).

Festival je tekmovalnega značaja. Prijavijo se lahko vsi ansambli, ki gojijo slovensko narodno-zabavno glasbo. Tekmovalni del festivala poteka v dveh delih: polfinalnem in finalnem.

Vsak ansambel mora izvesti dve skladbi v živo v slovenskem jeziku ali samo v instrumentalni izvedbi. Prva skladba mora biti iz zakladnice slovenske narodnozabavne glasbe, druga skladba pa mora biti povsem izvirna ter prvič predstavljena javnosti. Dovoljena je uporaba vseh instrumentov, v kolikor izvedba in nastop ohranita narodnozabavni stil.

Ansambli se potegujejo za tri nagrade 54. Festivala narodno-zabavne glasbe Števerjan 2026, nagrado občinstva, nagrado najboljšega debitanta, nagrado za najboljšo melodijo in nagrado za najboljše besedilo. Nastopajoče ocenjujeta strokovna komisija za glasbo in strokovna komisija za besedilo. Obema komisijama predseduje predsednik društva Frančišek B. Sedej.

Rok prijave na 54. Festival narodno-zabavne glasbe Števerjan 2026 je petek, 27. marec 2026. Več informacij o razpisu in prijavi je na voljo na spletni strani www.sedej.org.