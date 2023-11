Odprtje parka napovedujejo spomladi

Gradbena dela v Dolini Korna so pri koncu, tako da bodo prenovljeni park predvidoma predali namenu prihodnjo pomlad. »Gre za izredno pomemben projekt, ki vrača novo življenje degradiranemu območju našega mesta. Prenovljeni park bo nedvomno ena izmed pomembnejših mestnih atrakcij tudi med Evropsko prestolnico kulture 2025,« poudarja goriški župan Rodolfo Ziberna, ki si je v četrtek, 23. novembra, ogledal že prekvalificirano območje v Dolini Korna.

»Ob zaključku obnove bomo imeli na razpolago zelo velik in lep mestni park, kjer bo mogoče izvajati razne športne dejavnosti in prirejati koncerte. Vemo, da se med izvajanjem tako velikih projektov lahko pojavijo težave in zapleti, vendar pričakujemo, da se bodo dela zaključila v začetku prihodnjega leta, ko bomo poskrbeli za slavnostno odprtje prenovljenega parka,« pravi goriški župan.

Vrsta težav in zapletov

Med uresničevanjem projekta je res prišlo do najrazličnejših težav in zapletov. Dežela Furlanija - Julijska krajina je že v devetdesetih letih prejšnjega stoletja zaupala Občini Gorici nalogo, da poskrbi za protipoplavne ukrepe in prepreči iztekanje odpadnih voda v potok Koren, za kar je bilo že takrat na voljo 41 milijard lir.

Predhodni načrt so pripravili leta 1999, nato pa se je začel dolgo postopek usklajevanja in dogovarjanja s slovensko stranjo, ki ga je pospešil šele vstop Slovenije v Evropsko unijo.

Priprava novega načrta se je vlekla več let, naposled so se gradbena dela začela marca 2020. Le nekaj dni zatem so jih prekinili zaradi izbruha pandemije covida-19, zatem je prišlo do raznih težav in zapletov, tako da so se zavlekla do današnjih dni, čeprav bi morala v resnici trajati dve leti in tri mesece. Na občini so skorajšnji zaključek del nekajkrat že napovedali, tokrat sicer res zgleda, da stopa prekvalifikacija v zaključno fazo.

Gradbena dela pri koncu

V okviru načrta so prekvalificirali območje v Ulici Catterinijev, kjer je bil Koren pred leti vkopan in prekrit z betonom. Med včerajšnjim ogledom območja so ugotovili, da so se gradbena dela v glavnem zaključila: nova kolesarska steza je dokončana, nove klopi in drogovi javne razsvetljave tudi, obnovili so tudi pločnike, ki so bili pred tem zaradi korenin tamkajšnjih dreves popolnoma razrit. »Predvidevamo, da bo občina v kratkem lahko ponovno razpolagala s celotnim območjem v Catterinijevi ulici, kjer je bilo opravljenega kar nekaj dela,« poudarja občinska odbornica Sarah Filisetti.

Med ogledom so pojasnili, da bo gradbišče še približno en mesec zasedalo območje ob Škabrijelovi ulici. V Dolini Korna bodo po drugi strani v kratkem pretlakovali s kamnitimi ploščami vhod v park iz Brassove ulice; nastala bo ploščad, ki bo merila približno osemsto kvadratnih metrov in bo primerna tudi za organizacijo najrazličnejših dogodkov. Januarja bodo začeli graditi še kolesarski podvoz, ki bo prenovljeni park povezoval z Drevoredom Oriani. Župan poleg tega razlaga, da je na občini v teku postopek, s katerim bodo izbrali podjetje, ki bo v Dolini Korna zgradilo skate park in kolopark.

Naložba v prekvalifikacijo območja in sanacijo potoka Korna, ki je bil v preteklosti izredno onesnažen, je sicer vredna preko dvajset milijonov evrov.