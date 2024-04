Odsek državne ceste št. 55 med Sabliči in Štivanom, ki je bil od začetka februarja zaprt zaradi del, je ponovno prevozen. Za zaporo se je družba FVG Strade odločila, da bi delavcem cestarskega podjetja SIOSS omogočila varno nameščanje novih obcestnih ograj; delo so zaključili včeraj. Zamenjava ograj je bila potrebna zaradi škode, ki so jo za sabo pustili požari julija 2022.