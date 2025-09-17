Odslej po Palači Coronini tudi samostojno

Danes se pričenja novo poglavje za Fundacijo Coronini Cronberg. Odslej si bo namreč tako park kot notranje prostore palače mogoče ogledati tudi avtonomno, brez nikakršnega spremstva.

Obiskovalcem bo na voljo namenska aplikacija z zvočnim vodnikom v italijanskem, angleškem ali slovenskem jeziku. Samostojne oglede omogočata nov sistem video nadzora in nov alarmni sistem. Obiski bodo na tak način veliko bolj prosti tudi glede urnikov. Delovala bo tudi nova recepcija v pritličju palače Coronini, ob kateri bodo obiskovalcem na voljo tudi multimedijske dvorane, ki so opremljene z ekrani in napravami virtualne resničnosti (VR).

Aplikacija, VR in 3D model

Čim se boste preveč oddaljili od začrtane proge na tleh, vas bo akustični signal opozoril, da se morate držati zarisane poti, ki vas bo vodila po sobanah palače Coronini. Slednje so tudi vse pod video nadzorom. »Razbremenjuje nas in hkrati olajša izkušnjo obiskovalcev,« je povedal predsednik Fundacije Coronini Claudio Polverino o novem varnostnem sistemu, katerega ureditev je omogočil prispevek Dežele Furlanije - Julijske krajine.

Palačo bo torej mogoče obiskati samostojno, razlago pa bo nudila aplikacija Coronini Experience v treh jezikih. Za tiste, ki si ne bi želeli namestiti aplikacije, bodo na voljo brošure. Še vedno bodo na razpolago tudi vodeni ogledi, sicer le za skupine in po predhodni rezervaciji.

Izkušnjo obiska parka in palače še dodatno obogatita multimedijski dvorani v pritličju tik ob recepciji. Tu lahko s pomočjo ekranov na dotik »obiščejo«in spoznavajo znamenitosti parka in palače. S pomočjo virtualne resničnosti pa lahko stopijo v življenja zgodovinskih osebnosti, ki so povezane z zgodovino parka in palače ter prisluhnejo njihovim zgodbam. Svoje zgodbe pripovedujejo Franz Xaver Messerschmidt, čigar znameniti kipi so razstavljeni v palači, Guglielmo Coronini Cronberg, ki je ustanovil fundacijo, Alfredo Coronini Cronberg, Guglielmov dedek, Karel X., ki je obiskal palačo in tu tudi umrl, ter Olga Westphalen Fürstenberg, Guglielmova mati.

Poleg virtualne resničnosti in ekranov na dotik je na voljo tudi tridimenzionalen model parka in palače za slabovidne, ki podaja razlage v italijanščini, slovenščini in angleščini. Slednje se aktivirajo na podlagi senzorjev, ki zaznavajo dotik uporabnika. Multimedijske novosti so uresničili s pomočjo prispevka Nacionalnega načrta za okrevanje in odpornost.