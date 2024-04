Odvzeli vozniško dovoljenje in zasegli avtomobil

Goriški karabinjerji so minuli konec tedna izvajali izredni nadzor na cestah, v parkih, železniških postajah in trgovinah. V tem času so pregledali 85 vozil 105 oseb, ki so jih podvrgli testu alkoholiziranosti.

Ena oseba je vozila pod vplivom alkohola, zato so ji vzeli vozniško dovoljenje in zasegli avtomobil, štirim pa so zaradi tega naprtili kazen.

V soboto so zaradi nočnega nemira štirim osebam izdali prepoved vstopa do mestnih območiji v historični center Gorice za 48 ur. Za enega od teh so goriškemu kvestorju predlagali tudi izgon.