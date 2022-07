Odziv na zaposlitveni sejem nad pričakovanji

Oblika zaposlitvenega sejma se je izkazala za zmagovito: včeraj se je na razgovoru za 80 delovnih mest v prostorih centra Punto giovani v Morellijevi ulici v Gorici predstavilo okrog 170 kandidatov. Na zaposlitvenem sejmu, ki ga je priredila Dežela Furlanija - Julijska krajina v sodelovanju z agencijo za delo Adecco, je zaposlitev ponujalo pet podjetij, in sicer Coveme, Ondulati e Imballaggi del Friuli, Ilcam, Miko in Tecnocoop. Od začetnih 264 kandidatov, ki so se do torka prijavili za spletni strani Dežele, je pogovor uspešno prestalo okrog 170 moških in žensk. Vložene prošnje je služba Adecco namreč pregledala in preverila, katerim zahtevanim poklicnim profilom najbolj odgovarjajo posamezni kandidati in nato je določila urnik za pogovor s ponudniki zaposlitve.

V jutranjih urah so tako bila na vrsti podjetja Ilcam, Miko in Ondulati e Imballaggi del Friuli, popoldne pa še podjetji Tecnocoop in Coveme. Iz postopka so izključili samo deset kandidatov, ki niso ustrezali nobenemu profilu, medtem ko se jih okrog 50 ni odzvalo vabilu na pogovor. Kljub osipu kandidatov, ki je sicer po besedah organizatorjev nekaj običajnega pri takih dogodkih, so zadovoljni s potekom sejma. »Rekel bi, da je bil odziv na dogodek nad pričakovanji, če pogledamo težave, ki jih podjetja na Goriškem imajo z iskanjem delavcev. Zaposlitveni sejem se je izkazal za učinkovito obliko, ki jo bomo gotovo še ponovili. Septembra imamo že v načrtu nekaj podobnih dogodkov z različnimi podjetji tudi na Goriškem,« nam je ob robu pogovorov povedal Gianni Fratte, odgovorni za poslovne storitve Dežele FJK.