Ogenj, ki je tudi podiral meje in oživil solidarnost

V ponedeljek se je v Lokandi Devetak odvil že 23. dobrodelni večer Težka izguba naj lajša tegobe, ki ga družina Devetak z Vrha prireja v spomin na ženo, mamo, teto, babico, gostilničarko Helko in na vse, ki jih je zahrbtna bolezen predčasno odtrgala iz naših sred. Tema dobrodelnega večera se iz leta v leto spreminja: letos se je družina Devetak odločila, da bo večer posvetila požarom, ki so jih lansko poletje neposredno prizadeli in razdejali Kras na tej in oni strani meje.

Prevajalka Giulia Sandrin iz Opatjega Sela je predstavila knjigo Kras 2022 – Spomini na požar, ki je nastala kot zbirka spominov in pričevanj iz peklenskih dni julija 2022. Večer sta glasbeno oblikovala Mladinski pevski zbor Kras in Moški pevski zbor Kras iz Opatjega Sela pod vodstvom Pavla Pahorja. Izkupiček letošnjega dobrodelnega večera bo družina Devetak namenila poplavljencem v Sloveniji. Večer je nastal v sodelovanju s sovodenjsko sekcijo prostovoljnih krvodajalcev, v imenu katere je pozdravil predsednik Štefan Tomsič in spomnil na dobrodelno baklado, ki bo v soboto, 28. oktobra, in katere izkupiček bo namenjen območnemu združenju rdečega križa iz Škofje Loke za obnovo po poplavah.

Knjiga Kras 2022 – Spomini na požar je napisana v italijanščini in slovenščini in je nastala s prostovoljnim sodelovanjem prevajalcev, jezikoslovcev, fotografov in grafičnih oblikovalcev. Giulia Sandrin, ki je med požari na slovenskem Krasu tudi sama morala evakuirati dom s hčerkama in možem, si je delo zamislila, potem ko je na Facebooku prebrala eno izmed pričevanj prostovoljnih gasilcev, ki so se takrat borili z ognjenimi zublji. »Trenutki, ki smo jih doživeli takrat, so bili res tragični, hkrati pa so bili trenutki solidarnosti in meddržavnega sodelovanja,« je bilo slišati na večeru, ko se je Giulia Sandrin spomnila tudi tistih 10 minut, med katerimi je morala zbrati nekaj stvari, ki bi jih s svojo družino odnesla na varno in ostalo pustila za sabo v upanju, da se bodo lahko vrnili domov. »Svoj dom in vse, kar smo imeli, smo zapustili neznancem, nasmejanim gasilcem, ki so že stali pred hišo,« se je spomnila Giulia Sandrin. Knjiga je tako zbirka različnih pričevanj v slovenskem in italijanskem jeziku gasilcev, gozdarjev, prostovoljcev civilne zaščite in vseh, ki so neposredno doživljali tiste tragične trenutke. Sestavljajo pa jo tudi bolj sproščeni vtisi, spomini in risbe otrok osnovnih šol iz Mirna, Kostanjevice na Krasu in z Vrha; nekatere izmed teh je Giuliina hčerka Alma tudi prebrala med večerom. Publikacijo bogatijo fotografije Benedikta Kosiča in Thomasa Furlana, grafično pa jo je oblikoval Francesco Furlan. Knjiga je trenutno dokončana samo v digitalni obliki, v kratkem pa jo bo tiskala Grafika Goriziana, za kar se je posebno angažirala Čotova družina. Nato bo knjiga na razpolago v knjigarnah na Goriškem in Tržaškem in jo bo mogoče nabaviti tudi na predstavitvah, ki jih bodo organizirali po izdaji. Izkupiček prodaje bo namenjen obnovi Krasa po požarih. »Meja je takrat res padla,« je predstavitev zaključila Giulia Sandrin in povzela vtis enega izmed prostovoljcev sovodenjske civilne zaščite.