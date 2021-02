V Doberdobski ulici v Foljanu-Redipulji je danes ponoči zagorel kontejner, ki ga je prodajalec avtomobilov uporabljal kot pisarno. Na kraj so okrog 4. ure pridrveli gasilci iz Tržiča in Ronk; ob gašenju so gasilci premaknili tudi nekatera vozila, ki so se nahajala v bližini zabojnika in tako preprečili, da bi bila škoda še večja. Gasilci so z delom zaključili okrog 10.30, preiskavo o vzroku požara pa vodijo karabinjerji.