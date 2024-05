V Dijaškem domu se pripravljajo na Nenavadno poroko

V Kulturnem domu v Gorici bo v nedeljo, 26. maja, ob 18. uri premiera muzikala Nenavadna poroka Vinka Moderndorferja, s katero so se v Dijaškem domu dotaknili pojma drugačnosti.

V gozdu zavlada vznemirjenje, saj se razve, da sta se zaljubila Lisica in Petelin in da se želita poročiti. Živali tega dejstva ne morejo razumeti, kaj šele sprejeti. Še posebej glasen je Jež, najbolj konservativen predstavnik trdnih, družinskih vrednot. Želi doseči sodbo in dokazati svoj »prav« ter izgon zaljubljencev iz gozda.

»Drugačnost želimo predstaviti otrokom kot izziv in ne nekaj, česar bi se bilo treba bati. Drugačnost je pravica, ki ima podoben pomen kot pravica biti svoboden,« pojasnjujejo v Dijaškem domu.

Muzikal je režirala priznana glasbenica, pevka in gledališka igralka Damjana Golavšek, s katero Dijaški dom sodeluje že preko 15 let. Damjana Golavšek je tudi priredila delno besedilo Vinka Moderndorferja, ga malo posodobila in mu dodala pevske in glasbene vložke. Večina glasbe, ki jo bodo izvajali, je delo Pera Lovšina. Otroci skozi študij pesmi spoznavajo glasbenika, ki je bil v svojih začetkih precej uporniški, drugačen; njegova besedila so še danes aktualna. Muzikal bo obogaten s plesnimi točkami. Nastopile bodo štiri plesne skupine, znotraj katerih vadi preko 50 učencev osnovne in nižje srednje šole. Plesni mentorici sta vzgojiteljica Danjela Simčič in zunanja sodelavka Lili Grudina. V muzikalu bo tako nastopalo približno 70 udeležencev.