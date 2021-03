»Oglejski zaklad« na ogled prihodnje leto

Razstava »oglejskega zaklada«, ki so jo nameravali prirediti spomladi v muzejskem kompleksu sv. Klare v Gorici, bo morala počakati. »Zaradi negotovih epidemioloških razmer bomo razstavo preložili. Gre namreč za dogodek, ki si zasluži širšo pozornost: na ogled bodo eksponati, ki jih javnost doslej še ni videla, zato bo razstava imela ne le deželno, ampak tudi državno in mednarodno razsežnost,« razlaga Fabrizio Oreti, ki je v goriškem občinskem odboru odgovoren za kulturo. Po njegovih besedah so iz tega razloga sklenili, da bodo razstavo prenesli: potekala bo v prvih mesecih prihodnjega leta ali spomladi.

»Oglejski zaklad«, ki ga je goriška nadškofija podedovala od oglejskega patriarhata, sestavljajo neprecenljivi dokumenti, ki segajo celo v IX. stoletje pred našim štetjem, pa tudi dragocen nakit, umetnine in sakralni predmeti. V Gorici je že dolgo govor o tem, da bi zbirko postavili na ogled, a se doslej načrt ni uresničil. Do odločilnega premika je prišlo lani, ko sta goriška občina in nadškofija dosegli dogovor; obseg sporazuma je sicer širši. »Pripravljamo potujočo razstavo: osrednji del bo na ogled v muzejskem kompleksu sv. Klare v Gorici, razstava se bo nadaljevala v Novi Gorici in Ogleju. Razkriti želimo širšo zgodbo, ki presega Gorico. Z novogoriške strani sta na lanskem pripravljalnem srečanju sodelovali Neda Rusjan Bric in Vesna Humar, predstavnici skupine, ki je vodila čezmejno kandidaturo za Evropsko prestolnico kulture. V Ogleju pa smo navezali stike s tamkajšnjim županom Emanuelejem Zorinom in članom upravnega sveta Fundacije Oglej, Albertom Bergaminom,« še razlaga Oreti.