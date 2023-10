Sindikalni predstavniki zaposlenih na goriškem sodišču so pred desetimi meseci sprožili stavkovne dejavnosti, da bi opozorili na pomanjkanje osebja v raznih uradih. Kljub zagotovilom, ki so jih prejeli na vseh ravneh, se po njihovih besedah težave še niso rešile, zaradi česar napovedujejo zaostritev protesta.

Predstavniki sindikatov FP CGIL, CISL FP in UNSA CONFSAL so se zbrali na sindikalni skupščini v ponedeljek, 11. septembra, ko so sklenili, da bodo oktobra izpeljali niz protestnih shodov pred vhodom sodišča. Zaposleni bodo protestirali vsak torek in sredo med 10. uro in 10.30. Med skupščino so se tudi odločili, da zaposleni na sodišču oktobra ne bodo opravljali nadur.

Z novimi stavkovnimi dejavnostmi želijo opozoriti obiskovalce sodišča in uporabnike njegovih storitev, občine, deželo, medije in še zlasti pravosodno ministrstvo, da se po desetih mesecih od začetka protestne mobilizacije ni prav nič spremenilo. »Nič ne kaže, da bi se zadeva rešila v kratkem času,« poudarjajo sindikalisti in opozarjajo, da premikov ni bilo kljub obljubam in parlamentarnim vprašanjem politikov iz vrst leve in desne sredine. »Razmere so se celo poslabšale,«so kritični sindikalisti in opozarjajo, da težave le še zaostruje upokojevanje starejših uslužbencev, zaradi katerega se je število zaposlenih na sodišču zreducirano na minimum.

Posebno pereče je vprašanje mirovnega sodnika, ki je med drugim pristojen tudi za center za repatriacijo nezakonitih priseljencev iz Gradišča. Število zaposlenih v uradu mirovnega sodnika je po besedah sindikalnih predstavnikov odločno prenizko, kar ovira njegovo delovanje. Kadrovsko podhranjena je tudi generalna direkcija sodišča, sicer zaposleni ugotavljajo, da bo kaj kmalu nemogoče zagotavljati storitve, ki so za skupnost izredno pomembne.