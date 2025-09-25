Okusi 2025 z brezmejnim dodatkom

V Gorici se danes, 25. septembra, začenjajo dvajseti Okusi ob meji, ki so v okviru programa Evropske prestolnice kulture dobili dodatek na Trgu Evrope/Transalpina - Brezmejne okuse, ki bodo sicer trajali od juri do nedelje.

Stojnice in vasi letošnjih Okusov ob meji bodo uradno odprli danes ob 13. uri, čeprav gre pričakovati, da bodo mnoge izmed njih začel delovati že v dopoldanskih urah. Svečano odprtje prireditve z udeležbo visokih gostov bo ob 17. uri na Trgu Sv. Antona. Navzoče bosta nagovorila župan Rodolfo Ziberna in občinski odbornik Luca Cagliari. Odprtju bo sledil prikaz kuhanja, za katerega bosta poskrbela Fabrizio Nonis in Giorgione, srečanje bo vodil Alojz Felix Jermann. Slednji se bo jutri ob 17. uri na Trgu Sv. Antona pogovarjal s Celestino Goljevscek iz gostilne Pri Luni, ki velja za eno izmed najbolj cenjenih goriških gostink. V soboto, 27. septembra, ob 17. uri bo pogovor o prihodnosti vina z raznimi vinarji mlajše generacije. V nedeljo, 28. septembra, od 14. ure dalje bo glasbo vrtel didžej Larry Masmero.

Katalonski kuhar za start

Osrednja novost letošnje prireditve so kot rečeno Brezmejni okusi, ki bodo v okviru programa Evropske prestolnice kulture potekali na Trgu Evrope/Transalpina. Drevi bo v Super8 večerja, na kateri bo jedi pripravil katalonski kuharski mojster Sergi Palacìn. Rezervacije zbirajo na naslovu info@superosmica.com.

Jutri med 9.30 in 15.30 bo na sporedu konferenca o klimatskem stoletju Goric v organizaciji zavoda Kersnikova. Med 12. in 15. uro bo laboratorij za prihodnost hrane. Posvetili se bodo fermentaciji, liofilizaciji, destilaciji, pripravi zeliščnih tinktur, kombuči, fermentiranju zelenjave, varjenju piva, raziskovanju gob ... Jutri opoldne bo uradno odprtje Brezmejnih okusov, navzoča bosta župana Rodolfo Ziberna in Samo Turel.

Jutri med 12. in 18. uro bo brezmejna zabava za otroke. Ob 17. uri in 17.45 EZTS prireja čezmejna ogleda Trga Evrope/Transalpina, ki ju bosta vodila arhitekt Matej Fornazarič in strokovna vodja EPICentra Kaja Širok. Jutri ob 20. uri bo koncert skupine Elevators z Big bandom RTV Slovenija.

Vsoboto, 27. septembra, med 12. in 20. uro bo spet laboratorij za prihodnost hrane. OB 14. uri bo nastopil pevski zbor Pro Ars iz Skopja, ki bo Evropska prestolnica kulture leta 2028. Ob 19. uri bo koncert Magnifica z bendom, sledil bo nastop Gong Orchestra z Balkan Boys. V nedeljo, 28. septembra, ob 19. uri bo koncert Big banda Nova ob tridesetletnici delovanja, s katerim bodo nastopili Nuša in Matevž Derenda, Lea Sirk, Kristina Oberžan, ter domačinki Tatjana Mihelj in Tish.

Na Trgu Evrope/Transalpina bodo v okviru Brezmejnih okusov v stojnice s hrano in pijačo odprte od jutri do nedelje med 12. in 20. uro. V treh dneh bodo obiskovalci lahko okusili jedi, ki jih bodo pripravili nekateri izmed najbolj znanih slovenskih kuharskih mojstrov, in sicer Luka Košir (Grič), Leon Pintarič (Gostilna Rajh), Mojmir Šiftar (PEN Klub), Gregor Jelnikar (Georgie bistro), Martina Breznik (Hiša Raduha) in Ago Špacapan (Špacapanova hiša); kulinarično doživetje bo stalo dvajset evrov, prijave zbirajo na spletni strani go-borderless.eu. Svojo kulinariko bodo predstavile tudi Evropske prestolnice kulture Chemnitz (Nemčija, 2025), Trenčín (Slovaška, 2026) Oulu (Finska, 2026) in Češke Budějovice (Češka, 2028). Na Brezmejnih okusih bo mogoče okusiti vina društva Senza meja, ki ga sestavljajo mladi vinarji iz Slovenije in Italije, poleg tega bodo v okviru projekta GO!Pasta na voljo cjarsoni iz Karnije in idrijski žlikrofi. Točili bodo piva pivovarne Reservoir Dogs, na voljo bo tudi Okusi Goriške - izbor pridelkov in vin iz Vipavske doline, Brd in Krasa. Slovensko ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano bo na dogodku poskrbelo za predstavitev slovenske hrane, ki temelji na lokalnih sestavinah, bogati tradiciji in spoštovanju narave.

Z avtobusom do Transalpine

Do Trga Evrope/Transalpina bo speljana rumena linija brezplačnih avtobusov podjetja APT, na katere bo mogoče stopiti v Mamelijevi ulici. Do Korza Italije se bo mogoče pripeljati na brezplačnih avtobusih, ki bodo startali s parkirišča v Ulici Cordon/Terza Armata (modra linija) in z železniške postaje (oranžna linija); brezplačni avtobusi bodo vozili jutri in pojutrišnjem med 17. in 23. uro, v nedeljo, 28. septembra, pa med 11. uro in polnočjo.