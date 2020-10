Okužba v goriškem zaporu

V goriškem zaporu so v prejšnjih dneh pri enem od zapornikov ugotovili okužbo s koronavirusom. Novico nam je včeraj potrdil Leonardo Angiulli, odgovorni zveze sindikatov za pravosodne policiste za Veneto, Furlanijo - Julijsko krajino in Trentinsko. »Novico nam je dal pokrajinski tajnik sindikata. Gre za osebo v priporu, ki uživa določeno svobodo, saj hodi vsak dan v službo. Ob vrnitvi v zapor v večernih urah so mu, kakor predvidevajo smernice, izmerili vročino. Imel je povišano telesno temperaturo, tako da so mu odvzeli bris, po katerem se je izkazalo, da je pozitiven na koronavirus. V skladu z zdravstvenimi predpisi so zanj takoj odredili samoizolacijo,« razlaga Angiulli.

Na državni ravni zveza sindikatov za pravosodne policiste opozarja na nekatere kritičnosti v zvezi z delovanjem zaporov v tem obdobju nujnih razmer. »Edini smo, ki niso podpisali sporazuma, ki ga je pripravilo pravosodno ministrstvo. Po našem mnenju bi ga morali veliko bolj poostriti, saj sploh ni primeren tem razmeram. Nemogoče je, da zaporniki, ki so do tega upravičeni, lahko še vedno prihajajo in odhajajo iz zapora. Možnost, da se okužijo in okužbo prinesejo v zapor, je namreč vedno prisotna. Ne razumemo, zakaj se tudi v tem primeru ni ponovilo sistema, ki se ga je uporabljalo med popolnim zaprtjem marca in aprila: tiste, ki imajo vsekakor stike z zunanjim svetom zaradi službe, so takrat poslali domov in jih nadzorovali na domu. Na ta način niso tvegali, da se okužbo prinese v zapor,« poudarja Angiulli.