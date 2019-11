Oleottova rock zvezda v kinu in gledališču

Zadnjima dvema epizodoma nadaljevanke »Volevo fare la rockstar«, ki jo tačas predvajajo na drugem kanalu državne televizije RAI, bodo v Gorici in Krminu lahko sledili v kinodvorani oz. gledališču ob navzočnosti režiserja in glavnih igralcev. Matteo Oleotto, Valentina Bellè, Emanuela Grimalda ter dvojčici Caterina Baccichetto in Viola Mestriner bodo v sredo, 4. decembra, najprej pozdravili publiko v Krminu, ob koncu predvajanja pa v Gorici. V goriškem Kinemaxu se bo predvajanje začelo ob 21.40, vstopnice pa bodo brezplačno na voljo od ponedeljka, 25. novembra, pri blagajni kinodvorane. V gledališču v Krminu, kjer vstopnice ne bodo predhodno na voljo, se bo predvajanje začelo ob 21.15, vstop v dvorano, do zapolnitve prostih sedežev, bo možen od 20.30.

»Volevo fare la rockstar« je bila najdaljša televizijska nadaljevanka, ki so jo doslej snemali v Furlaniji - Julijski krajini; snemanje je potekalo v Gorici, Krminu in v Sloveniji od septembra 2018 do februarja letos. Poleg promocije Brd in celotne regije je nadaljevanka prinesla na goriško območje približno 4 milijone evrov, med snemanjem pa je bilo zaposlenih 35 krajevnih profesionalcev, kar je več kot polovica celotne snemalne ekipe, ter več desetin igralcev iz Furlanije - Julijske krajine in 1.700 statistov.