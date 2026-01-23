VREME
Zimske olimpijske igre

Olimpijsko baklo nosila cela družina

Dijak klasičnega liceja Primoža Trubarja, Marco Fior, je v Ronkah baklo prevzel od očeta Franca, kasneje jo je nosila tudi njegova mama

Danjel Radetič |
Ronke |
23. jan. 2026 | 16:56
    Olimpijsko baklo nosila cela družina
    Marco Fior prevzema olimpijski ogenj od očeta Franca (R.G.)
    Olimpijsko baklo nosila cela družina
    Franco in Marco Fior ter Alessandra Gomiscech (R.G.)
V teku je 47. etapa poti, ki jo olimpijska bakla opravlja na poti proti Milanu in Cortini, kjer se bodo 6. februarja začele zimske olimpijske igre. Danes, 23. januarja, so baklo najprej nosili po raznih krajih na vzhodnem delu Veneta, nakar so jo pripeljali v Oglej. Sledil je prehod skozi Ronke in Tržič, zaključek bo v Trstu.

Med današnjimi baklonosci je bila tudi goriška družina Fior. Med Ronkami in Tržičem je Marco, dijak goriškega klasičnega liceja Primoža Trubarja, prevzel skrb za olimpijski ogenj od očeta Franca, kasneje jo je v Tržiču nosila tudi njegova mama Alessandra Gomiscech.

