Opozarjajo na pomanjkanje varnosti pred železniško postajo

Varnost, tako pred železniško postajo kot pred šolami, mora biti na prvem mestu. V to so prepričani predstavniki sindikatov šoferjev avtobusnega podjetja Apt, ki so na včerajšnjem sestanku izrazili svojo zaskrbljenost občinskim predstavnikom in pozvali upravo, naj da svoj doprinos za rešitev težav.

Z odbornikom za hčerinska podjetja Paolom Lazzerijem so se včeraj srečali sindikalisti Marko Sosol in Gianluca Franco (oba Filt-Cgil), Andrea Colabucci (Uil trasporti) ter Igor Pregelj (Faisal-Cisal). »Osredotočili smo se predvsem na težave z varnostjo pred železniško postajo. Med jutranjo in popoldansko prometno konico, ko se študentje odpravljajo v šolo oz. domov, se na progi, kjer stopajo in izstopajo iz avtobusov, nabere preveč ljudi. Šoferji zato ne morejo opravljati svojega dela v varnih pogojih, ne zase in ne za študente. Odbornika smo po koncu srečanja tudi peljali na kraj, da bi se z lastnimi očmi prepričal o problemu,« pravi Marko Sosol. Na skupščinah zaposlenih, ki so jih pred kratkim izpeljali znotraj podjetja Apt, so šoferji zaradi omenjenih varnostnih težav, ki nastajajo pred postajo med 7.40 in 8.30 ter med 12.40 in 14.30, zaprosili vodstvo podjetja za zaprtje proge št. 1. Problem, so zapisali v poročilu o skupščini, traja že leta, kljub opozorilom. Občinskemu odborniku Lazzeriju so tudi predstavili podoben problem, ki zadeva Puccinijevo ulico. Kot znano, imajo tu sedež slovenske drugostopenjske srednje šole ter italijanski tehnični zavod Galilei. »Občino smo pozvali, naj ukrepa v zvezi s problemom, ki nastaja ob prihodu avtobusov: zaradi ustaljene proge študentje ne izstopajo pred šolo, temveč na drugi strani ceste. To pomeni, da morajo prečkati cesto, kar postane med prometom nevarno. Pred letom 2000 smo v Puccinijevo ulico sicer že zavijali desno po Ulici Duca d’Aosta, in študente pustili pred šolo. Potem pa so spremenili progo, kar pa očitno prinaša tudi varnostne težave,« poudarja še Sosol.