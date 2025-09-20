Oranžni grozd prevzela kmetija Primosic

Kako bi opisali zlato rebulo nekomu, ki je ne more videti na lastne oči? Rebulo prepoznamo že ob dotiku, saj ima lepe, polne in velike jagode, ki so tesno zbite skupaj. Lupina jagod je ob dotiku gladka, na njej pa so prisotne tudi majhne črne pikice, podobne pegicam. Grozdi so veliki in rahlo podolgovati. Rebula pa je edinstvena tudi po okusu. Pobira se jo navadno dokaj pozno, na Oslavju pa je ta sorta pravi simbol. Tukaj namreč proizvajajo znamenito macerirano rebulo.

Tako je trgačem včeraj uvodoma razložil Marko Primosig. Na kmetiji Primosic je včeraj potekala že peta izvedba inkluzivne trgatve, ki jo Združenje proizvajalcev rebule z Oslavja prireja v sodelovanju z goriškim združenjem slepih in slabovidnih. Predstavniki združenja so včeraj poprijeli za škarje in zaboje, si zavihali rokave ter se v spremstvu treh generacij gostujoče družine podali v vinograd rebule, tik pod Sabotinom.

Niti enega oblaka ni bilo videti nad oslavskim nebom med včerajšnjim dopoldnevom. »Po tolikih dneh slabega vremena, je današnji sončen dan res pravi dar,« je dejal Marko Primosig in pojasnil, da je bila letošnja trgatev z vidika vremena kar velik izziv. Ob vinogradniku so goste sprejeli tudi sin Nicola, brat Boris in oče Silvan. »Želimo vam predvsem to, da bi nekaj ur preživeli v dobri družbi, čeprav bo delo naporno,« je dejal slednji. Trgači so se nato napotili v sosednji vinograd, kjer so jih že čakali zaboji. Vsak je dobil svoje škarje. »Škarje za obiranje grozdja so majhne, vendar dobro režejo,« je pred začetkom še posvaril Marko Primosig.

Inkluzivno trgatev vsako leto gosti druga kmetija iz združenja proizvajalcev rebule z Oslavja. Lansko leto se je trgatev odvijala na kmetiji Fiegl, zaradi tega je letos ob koncu trgatve Matej Figelj predal »štafetni« oranžni grozd kmetiji Primosic. Slednji je nastal po navdihu izdelka malčkov iz pevmskega vrtca.

Poleg kmetije Primosic sodelujejo pri projektu še kmetije Dario Prinčič, Fiegl, La Castellada, Primosic, Radikon in Il Carpino. Pokroviteljstvo je zagotovila tudi goriška občina, v imenu katere se je inkluzivne trgatve udeležil tudi goriški odbornik za kulturo Fabrizio Oreti.