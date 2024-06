Osem novih avtobusov za GO! 2025

Deželni odbor Furlanije - Julijske krajine je v prejšnjih dneh prižgal zeleno luč za nakup osmih novih električnih mestnih avtobusov, s katerimi želijo izboljšati javni potniški promet in ponujati tudi nove čezmejne avtobusne povezave med Gorico in Novo Gorico, ki bosta prihodnje leto prva čezmejna Evropska prestolnica kulture.

»Cilj ukrepa je izboljšanje urbane mobilnosti, tudi v čezmejnem prostoru. Gre za naložbo v trajnost in privlačnost deželnega javnega prevoznega sistema,« sporoča vlada Dežele FJK. Finančna sredstva za nakup novih avtobusov z ničelnimi emisijami in tudi polnilnic zanje bodo črpali iz Evropskega sklada za regionalni razvoj za obdobje 2021-2017. Skupno je naložba vredna kar 3,9 milijona evrov. Sklep, ki ga je na zadnji seji sprejel deželni odbor, sta predstavili Cristina Amirante in Barbara Zilli, ki sta v deželni vladi odgovorni za infrastrukture in finance. Kot sta pojasnili, bo deželno prevozno podjetje TPL FJK s tem denarjem nabavilo 8 od skupno 11 električnih mestnih avtobusov, s katerimi bodo nadgradili ponudbo avtobusnih prevozov v pričakovanju na Evropsko prestolnico kulture 2025.Kot je povedala odgovorna za infrastrukture v deželni vladi Cristina Amirante, je ukrep v skladu z načrtom posodobitve javnega voznega parka, ki ga je deželni odbor sprejel leta 2023. Glede voznega parka za mestne prevoze v Gorici omenjeni deželni načrt predvideva nabavo 17 električnih avtobusov z ničelnimi emisijami do leta 2030, ki bi bili namenjeni tudi čezmejnim povezavam.