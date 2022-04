Osem stoletij »matere«

Trideset umetnin, ki so nastale med 13. in 20. stoletjem ter pripovedujejo zgodbo Marijine ikonografije. Razstava z naslovom Madre (Mati) bo od 27. aprila do 31. julija na ogled v goriškem muzejskem kompleksu sv. Klare. Prireja jo goriška občina v sodelovanju z odborom San Floriano iz kraja Illegio, kustos razstave pa je duhovnik Alessio Geretti, ki v Illegiu vsako leto pripravlja odmevne razstave. Geretti je v Gorico pred par meseci pripeljal tudi Kandinskega, Matissa in Van Gogha z dogodkom 10 ur lepote. Sodelovanje z goriško občino se torej nadaljuje, v prihodnosti pa bi ga želeli še utrditi, je bilo slišati na predstavitvi.

»Smisel teh razstav ni samo, da si obiskovalec ogleda umetnine, ampak da z razstave odide res obogaten. To ozračje že zaznavamo na razstavah v Illegiu,« je povedala Lara Iob, predsednica odbora San Floriano. Geretti je nato predstavil zamisel razstave, ki se navezuje tudi na Goričanom dobro poznano podobo Svetogorske Matere Božje. »Pred 100 leti so sliko ponovno pripeljali iz Gorice na Sveto Goro, saj je bila bazilika med vojno porušena. Ta Marijina podoba je simbol srečanja in miru med dvema narodoma,« je povedal Geretti. Marijino življenje, je še povedal, je v krščanski umetnosti zelo pogosta motivika. Od začetkov, ki se navezujejo na bizantinsko umetnost, na primer z uporabo zlate barve v ozadju, se prikazi Marijinega življenja nadaljujejo vse do 20. stoletja. Marija je večinoma upodobljena s svojim sinom, naj bo še dojenček ali pa odrasel, po križanju; njena podoba gre od bogato okrašene »kraljice« na prestolu do skromne ženske, ki utrujena sedi na tleh. Dela, ki bodo na ogled, gredo od oltarnih slik do majhnih slik za »domačo« uporabo. Značilnost te razstave, tako kot že prireditev v Illegiu, je tudi spajanje poznanih avtorjev s skoraj neznanimi imeni, ki pa si po oceni kustosa zaslužijo večjo vidljivost. »Trudimo se, v tem primeru še posebej, da ljudem omogočimo ogled nečesa, kar ponavadi ni vidno. Tokrat so vsa dela last zasebnikov, kar pomeni, da je to edinstvena priložnost, da si jih ogledamo,« je poudaril Geretti. Kustos je tudi pojasnil, ali je razstava namenjena širši oz. bolj specializirani publiki. »Razstava ima dva ključa: po eni strani bodo raziskovalci in strokovnjaki lahko v njej našli praviloma nedostopna dela, o katerih je treba še marsikaj razumeti. Po drugi strani bo to priložnost za lepoto, razmišljanje in notranjo obogatitev za čisto vse,« je povedal kustos razstave.

Razstava bo na ogled od 28. aprila do 31. julija ob petkih, sobotah in nedeljah med 10. in 13. uro ter med 15.30 in 19.30. Postavitev razstave sta pozdravila goriški župan Rodolfo Ziberna in občinski odbornik za kulturo Fabrizio Oreti, ki je povedal, da je sodelovanje z Gerettijem eden izmed »drugih« projektov, ki jih občina uresničuje na kulturnem področju poleg Evropske prestolnice kulture.