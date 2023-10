Karabinjerji so med hišno preiskavo na domu 18-letnega italijanskega državljana na območju nekdanje goriške pokrajine odkrili več kot pol kilograma hašiša, pripravljenega v zavojčkih za razpečevanje. Zasegli so še 2800 evrov v gotovini verjetnega izkupička nezakonitega posla. Mladostnika, ki še ni imel opravka s pravico, so ovadili zaradi posesti z namenom razpečevanja droge.