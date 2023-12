Osemnajstletnik prevažal šest državljanov Bangladeša

Policisti so v petek v Vipavi aretirali 18-letnega moldavijskega državljana, ki je v osebnem vozilu prevažal šest državljanov Bangladeša.

Mladenič se ni ustavil na znak koprskih policistov med Postojno in Razdrtim, v Hraščah je obvozil stinger in zapeljal na staro državno cesto čez Rebrnice v smeri Vipave. Zato so z novogoriške policijske uprave v smeri Vipave in Podnanosa napotili razpoložljive patrulje, ki jim je bila odrejena uporaba stingerja. Vozilo so prav tako naprej zasledovali koprski policisti, saj je voznik ves čas vozil predrzno in brezobzirno na relaciji Postojna – Podnanos ter s tem ogrožal ostale udeležence v prometu. Avtomobil je prevozil stinger, po zaustavitvi pa je 18-letni državljan Moldavije pobegnil iz vozila in bil kmalu nato prijet v neposredni bližini.

Policisti so v osebnem vozilu našli šest državljanov Bangladeša, eden od njih se je med nevarno vožnjo poškodoval in bil oskrbljen v bolnišnici. Državljani Bangladeša so zaprosili za mednarodno zaščito in bili nameščeni v azilni dom. Zoper državljana Moldavije bo podana kazenska ovadba, v zakonitem roku pa bo priveden na zaslišanje k dežurnemu preiskovalnemu sodniku.