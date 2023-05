Osmica pri Salamonu bo ponovno zaživela po zaslugi mladega upravitelja

V Rupi bodo v kratkem ponovno odprli osmico pri Salamonu. Zanjo bo skrbel 31-letni Luka Feri iz Štmavra, ki ima tudi rupenske korenine, saj je iz Rupe po rodu njegova mama. »Pred časom me je nagovoril sin Salamona Tomsiča, Ivo, in me vprašal, če bi prevzel upravljanje njihove osmice. Nad ponudbo sem bil počaščen in sem jo zelo rade volje sprejel, saj gre za osmico, ki je bila cenjena daleč naokrog,« poudarja Feri. Salamon Tomsič, ki ima danes 93 let, je osmico zadnjič odprl pred osmimi leti.

»Vinograd in prašiče v polprosti reji imam v Štmavru, medtem ko vino pridelujem v Rupi. Osmico bom odprl v petek, 2. junija. Po novem ne bo odprta kot nekoč nekajkrat na leto, temveč bo obratovala ob vikendih, to se pravi ob petkih zvečer, ob sobotah in nedeljah. Tovrstni urnik je posledica novih predpisov, saj so dnevi odprtja vezani na hektarje obdelane zemlje. V bistvu bo osmica odprta, dokler ne bom prodal vseh suhomesnatih izdelkov, ki jih pridelujem,« pojasnjuje Feri, ki se s kmetijstvom ukvarja že več let. Začetno je prideloval zelenjavo, nato se je lotil pridelave vina, ki ga je pred tremi leti začel stekleničiti. V Rupi so zadovoljni, da bo z osmico prispeval k poživitvi vasi. Še zlasti sta nanj ponosna babica Jožica in dedek Ivo Kovic - Ivič, eden izmed stebrov družbenega in kulturnega življenja v Rupi.