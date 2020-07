Osredotočili se bodo na spodbujanje celostnega razvoja urbanega območja

Spodbujanje celostnega socialnega, gospodarskega in okoljskega razvoja, kulturne dediščine in varnosti v urbanih območjih. Tako se glasi eden izmed specifičnih strateških ciljev, ki jih evropska komisija predvideva za naslednje programsko obdobje 2021-2027 in ta je tudi cilj, na katerega se bodo osredotočili odbori Evropskega združenja za teritorialno sodelovanje med občinami Gorica, Nova Gorica in Šempeter-Vrtojba.

Po zadnji skupščini EZTS, na kateri so bili imenovani novi člani skuščine, so se v prejšnjih dneh spet sestali tudi koordinatorji odborov EZTS GO, da bi zastavili delo in skupaj razčlenili izhodišča za naslednje evropsko programsko obdobje. Na srečanju, ki je potekalo v sredo na občini v Šempetru, so se sestali tako potrjeni kot novi koordinatorji. V sklopu EZTS GO deluje šest stalnih odborov, ki specifično nastavijo, analizirajo in načrtujejo dejavnosti za posamezne tematske sklope. Odbore vodijo sledeči koordinatorji: Alessandro Puhali (prevoz), Livio Semolič (urbanizem), Robert Žerjal (energija), Roberta Chersevani (zdravstvo), Gabrijel Fišer (kultura in izobraževanje) in Ivo Podbersič (šport). Vsak odbor nato sestavljajo še področni strokovnjaki in predstavniki vseh treh občin. Poleg omenjenih predstavnikov odborov sta bila na srečanju prisotna tudi direktor EZTS Ivan Curzolo in njegov namestnik Tomaž Konrad, s katerima je bilo delo nastavljeno za novo obdobje.