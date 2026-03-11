S turistično takso od 150 do 250 tisoč evrov

Kolikšen bo letni priliv nove turistične takse, vredne od 1,50 do 2,50 evra na nočitev, katere uvedbo v goriški občini so potrdili med ponedeljkovim zasedanjem občinskega sveta? Predvidoma od 150.000 do 250.000 evrov. Točen znesek bo odvisen od števila nočitev, ki se bodo nabrale v enem letu, in od stroškov za izterjavo davka. Leta 2024 so v goriški občini našteli 70.000 nočitev, lani se je njihovo število po zaslugi Evropske prestolnice kulture povzpelo na 123.000.

Izboljšave in promocija

»Petdeset odstotkov zneska, ki ga bomo na občini unovčili z novo turistično takso, bo namenjenih izboljšanju ponudbe na področju turizma, ostalih petdesetih odstotkov pa turistični promociji. Zaradi tega so uvedbo turistične takse podprli tudi sami hotelirji in ponudniki nastanitev, saj je v njihovem interesu, da se vlagajo sredstva v turistično promocijo mesta, za kar ne bodo morali poskrbeti sami, temveč bodo lahko računali na pomoč zavoda promoTurismo, Dežele Furlanije -Julijske krajine in Občine Gorica,« je med ponedeljkovim zasedanjem občinskega sveta povedal odbornik Paolo Lazzeri, ki je pred glasovanjem in razpravo pojasnil vsebino sklepa, s katerim v goriški občini uvajajo novo turistično takso.

Po njegovi predstavitvi so se oglasili samo predstavniki opozicije, saj je desna sredina složno podprla uvedbo turistične takse. Kot prvi je posegel občinski svetnik Franco Zotti (Patto per il nord), ki je ugotavljal, da bi goriška občina morala uvesti turistično takso pred Evropsko prestolnico kulture 2025, ne pa ob njenem zaključku. Podobnega mnenja sta bila tudi občinska svetnika Emanuele Traini (Regione autonoma FWD) in Andrea Picco (Noi, Mi, Noaltris GO!), medtem ko je občinska svetnica Eleonora Sartori (Noi, Mi, Noaltris GO!) spomnila, da je goriška občina lani raje kot za uvedbo turistične takse poskrbela za povečanje števila občanov, ki plačujejo dodatek k davku na dohodnino Irpef.

»Dejansko po novem plačujejo dodatek k davku Irpef tudi občani, ki imajo tisoč evrov plače,« je opozorila Eleonora Sartori in se vprašala, ali ne bi občina lahko raje uvedla simbolno vstopnino enega evra za ogled nove digitalne galerije v Bombijevem predoru, ki je po decembrskem odprtju priklicala na tisoče obiskovalcev. Po mnenju Eleonore Sartori bi veljalo pomisliti za uvedbo vstopnine tudi za Okuse ob meji. »Če obiskovalci odštejejo deset evrov za pleskavico, bi lahko plačali en evro za obisk praznika,« je ugotavljala občinska svetnica. Njen kolega Riccardo Stasi (Insieme per Gorizia liberale) je spomnil na nedavno povišanje parkirnin v modrih conah mestnega središča, poleg tega se je spraševal, ali je smiselno, da je treba turistično takso plačati samo za prve tri nočitve. »Če bi bil kdo v goriškem hotelu nastanjen eno leto, bi na koncu plačal turistično takso samo za tri dneve, to se prav kvečjemu šest, sedem evrov,« je opozoril Stasi, sicer so se v opoziciji strinjali, da bo imela uvedba turistične takse kakorkoli omejen učinek na občinski proračun in da ne bo rešila težav s pomanjkanjem sredstev.

Zahteva, naj bo brezplačna

Na očitke je med občinskim svetom odgovoril sam Lazzeri. Kot prvo je povedal, da so se pred uvedbo turistične takse posvetovali s ponudniki nastanitev in z njihovo stanovsko organizacijo. »Glede Bombijevega predora bom še enkrat ponovil, da je sam umetnik Refik Anadol zahteval, naj bo ogled digitalne galerije brezplačen, saj hoče, da je njegova umetnost vsem dostopna,« je povedal Lazzeri in dodal, da se lani niso odločili za uvedbo turistične takse, ker so morali izbiro utemeljiti na podlagi podatkov o številu nočitev za leto 2023. Na podlagi takratnih podatkov bi z uvedbo turistične takse letno unovčili okrog 60.000 evrov, vendar bi morali za upravljanje celotne zadeve zaposliti dva uslužbenca, kar bi jih stalo 40.000 evrov. Poleg tega je po besedah odbornika lani Dežela Furlanija - Julijska krajina omogočila vsem občinam, da so postale »turistične« in da so potemtakem lahko uvedle tudi turistično takso. Lazzeri je poleg tega pojasnil, da so turistično takso uvedli na podlagi lanskega števila nočitev, glede katerega gre pričakovati, da se bo znižalo, sicer bo predvidoma vseeno dovolj visoko, da bo uvedba takse upravičena in smotrna.