Na krilih gospoda Galeba na šolo dospele nove knjige

Ali otroci na Goriškem radi berejo, je včeraj preveril sam gospod Galeb, ki je priletel na obisk iz Trsta. Dopoldne je obiskal osnovni šoli Otona Župančiča v Gorici in Frana Erjavca v Štandrežu.

»Mi radi beremo,«so gospodu Galebu, ki predstavlja priljubljeno mladinsko revijo Galeb, zagotovili osnovnošolci šole Otona Župančiča. Učencem in učiteljicam so predstavniki Založništva tržaškega tiska, pri katerem izhaja revija Galeb in znameniti Galebov dnevnik, petim osnovnim šolam in Dijaškemu domu podarili Galebov kotiček.

Ob državnem dnevu branja

Na pobudo Ministrstva za kulturo RS je slovenska vlada razglasila prvi nacionalni dan branja z željo, da bi simbolno in trajno poudarili pomen branja kot ene temeljnih vrednot naše družbe. Potekal je 5. marca. Datum sovpada z rojstnim dnem Mance Košir, intelektualke, publicistke in velike ambasadorke branja, ki je s svojim delom pomembno prispevala k širjenju bralne kulture v Sloveniji.

Tudi v Založništvu tržaškega tiska so se ob tej priliki odločili, da »s skromnim doprinosom« - kakor so sami zapisali, prispevajo k promociji branja in dostopnosti knjige med mladimi. Včeraj so predstavniki tržaške založbe v spremstvu gospoda Galeba petim goriškim osnovnim šolam s slovenskim učnim jezikom in Dijaškemu domu Simon Gregorčič podarili Galebov kotiček. Učenci so jo sami poimenovali »mala knjižnica«, gre namreč za knjižno poličko, nad katero visi plakat z napisom »Galebov kotiček«. Slednjega je oblikoval urednik revije Galeb Ivan Mitrevski. Vsak kotiček bo malim bralcem nudil najnovejše in nagrajene knjige Založništva tržaškega tiska. Med temi bodo lahko otroci listali in brali publikacije Lažninka, Deva iz Devina, Stric pes in Rime na veter. Ob knjigah pa je na vsaki polici na voljo tudi nekaj izvodov revij Galeb.

Kotičke bodo nadgrajevali

Obisk delegacije ZTT izhaja iz želje, da bi otroci spoznavali njihove knjige in mladinsko revijo Galeb, se z njimi družili, jih brali in odkrivali svet domišljije. »Verjamemo, da bo vsak kotiček postal prostor za ustvarjanje, radovednost in veselje do branja. Ob tej priložnosti se tudi iskreno zahvaljujemo šolam za sodelovanje in podporo pri naši pobudi. Poleg tega upamo, da je to le prva v vrsti podobnih akcij,« je povedala glavna urednica založbe Martina Kafol. Čim bolj bi radi okrepili odnose tudi s šolniki in šolarji na Goriškem, kjer je Galeb morda nekoliko manj poznan kot na Tržaškem, je še pojasnila Martina Kafol, ki je tudi nagovorila male bralce.

V preteklosti so že obiskali Goriško, v prihodnosti pa bi radi obiske še razširili. Tudi Galebove kotičke na šolah nameravajo v času nadgrajevati, prinašati sveže izdane knjige in revije.