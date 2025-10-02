Otroci pobirali odpadke, ki so jih za sabo pustili odrasli

Učenci osnovne šole Frana Erjavca iz Štandreža so prejšnji petek skupaj z učnim osebjem sodelovali pri akciji Očistimo svet.

Učence so uvodoma nagovorili in zatem spremljali prostovoljci zveze Legambiente Alba Sedda, Neva Budal, Romana Leban, Anna Maria Tomasich in Tadej Devetak, ki so otrokom povedali tudi marsikaj zanimivega o Štandrežu in sploh o pomenu recikliranja odpadkov.

Pri čiščenju Štandreža so se osnovnošolcem pridružili člani goriškega Rdečega križa, upokojeni karabinjerji in nekateri tuji študentje, ki so na izmenjavi društva Intercultura. Pri letošnji akciji Očistimo svet so sodelovali še skavti iz vrst SZSO, iz skupine KAOS in iz skupine Agesci, krožki Arcigong, Libera in EkoŠtandrež. Pokroviteljstvo je zagotovila goriška občina, zbrane odpadke je odneslo podjetje Isontina Ambiente.

Med akcijo so naleteli na najrazličnejše odpadke, tako da so prostovoljci otrokom razložili, kateri so lahko tudi nevarni. Posebno pozornost so namenili tudi plastičnim odpadkom in mikroplastiki. Po Štandrežu je bilo razpršenih tudi cel kup cigaretnih ogorkov; nekateri odrasli jih na žalost mečejo na tla tudi pred osnovno šolo, vrtcem in sosednjo telovadnico