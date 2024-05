Otroke sta zabavala s šalami, ugankami in norčijami

»Branje je tudi znanje. In znanje nam ne more nihče odvzeti.« Tako rad pove otroški in mladinski pisatelj Primož Suhodolčan in tako je bilo slišati tudi včeraj v Kulturnem centru Lojze Bratuž, kjer je potekala prireditev ob zaključku Bralne značke osnovnih šol Večstopenjske šole Gorica.

Avtorja del Stara muha, dobra juha, Pica je kraljica, raznih dogodivščin Petra Nosa in drugih mladinskih knjig so otroci sprejeli s pesmijo Vse najboljše zate, saj je ravno na včerajšnji dan pisatelj praznoval svoj rojstni dan. Z odra je Primož Suhodolčan pozabaval otroke s šalami in norčijami, delal se je, da je neroden kot Peter Nos. Učenci že celo šolsko leto prebirajo njegove knjige: predvsem zbirko Pozor pravljice in Živalske novice. Od zadnjih so si ogledali tudi gledališko predstavo v sklopu abonmaja Veliki polžek.

V sredo so priznanja Bralne značke najbolj »požrešnim« malim bralcem podelili učencem Večstopenjske šole Doberdob. Obiskal jih je mladinski avtor Andrej Rozman Roza. V prostorih osnovne šole Ljubke Šorli v Romjanu jim je pripovedoval uganke in poezije, tudi otroci pa so zanj pripravili uganke in risbe. Sprejeli so ga s Kekčevo pesmijo. V osnovni šoli Petra Butkoviča Domna v Sovodnjah, kjer so se zbrali tudi otroci, ki obiskujejo osnovno šolo Prežihovega Voranca v Doberdobu, se je Andrej Rozman Roza, avtor Urške, Pesmi iz galerije, Črvivih pesmi in drugih zgodb v rimi, še enkrat predstavil otrokom s pravljicami in poezijami. Otroci so zanj kar dvakrat zapeli Deželo branja.