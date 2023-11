Otrokom Gorici predstavlja kot skupni prostor

Dve leti dela in raziskovanja se skrivata za platnico prvega goriškega in novogoriškega vodnika za otroke, ki je obenem tudi pobarvanka. Točnejše pa bi bilo zapisati »za platnicama«, saj je na eni strani vodnik namenjen goriškim lepotam, če pa ga obrnemo, se v hipu znajdemo v Novi Gorici. Ravno zaradi tega je knjižica Spoznajmo Gorico in Novo Gorico s pobarvanko, ki je izšla pri založbi Chartesia, napisana tako v italijanskih kot v slovenskih verzih. Pobarvanko, ki je izšla v sklopu projekta GO! 2025, so včeraj v Trgovskem domu predstavile Barbara Sturmar in Federica Bello, avtorici dvojezičnih verzov, ter ilustratorka Paola Scibilia ob navzočnosti goriškega župana Rodolfa Ziberne in občinskega odbornika za kulturo Fabrizia Oretija. Spregovoril je tudi urednik pri založbi Chartesia Christian Ronchin, srečanje pa je uvedla direktorica NŠK Luisa Gergolet.

Še pred predstavitvijo je v Feiglovi knjižnici potekala delavnica za učence 4. in 5. razredov osnovne šole Otona Župančiča. Avtorici sta otrokom predstavili knjigo in polžka GoGò, ki se v ilustracijah počasi sprehaja med obema Goricama, nato so učenci recitirali verze iz vodnika v obeh jezikih. Prisluhnil jim je tudi minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Matej Arčon s predstavniki slovenske narodne skupnosti, s katerimi se je pred tem sestal v Trgovskem domu. Ustvarjalno delavnico, med katero so sami otroci narisali polžka in značilnosti goriškega prostora, je vodila ilustratorka Paola Scibilia; izdelki so razstavljeni v Feiglovi knjižnici.