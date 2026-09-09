Otroški svet v verzih Ljubke Šorli

V Kulturnem centru Lojze Bratuž v Gorici so v ponedeljek predstavili zbirko otroških pesmi Ljubke Šorli z naslovom Sonček ves zlat, ki je pravkar izšla pri Goriški Mohorjevi družbi. Zbirko je uredila Vera Tuta Ban, ilustrirala jo je Kristina Pahor, spremno besedo pa je napisal Robi Šabec.

Večer je vodila Barbara Rustja, ki se je Ljubke Šorli spomnila kot svoje učiteljice. Opisala jo je kot strogo, a predano učiteljico, ki je otrokom privzgajala veliko ljubezen do slovenskega jezika.

Vera Tuta Ban, nečakinja Ljubke Šorli po materini strani, je ob predstavitvi obudila spomine na otroštvo in tesno povezanost svoje družine s teto. »Bili so drugačni časi. Ko smo se izselili iz Gorice, sta bili mama in teta zelo povezani, zato so med njima romala pisma,« je povedala. Ljubke Šorli se spominja kot zelo pozorne in nasmejane osebe. Pošiljala ji je razglednice, na katerih niso bili zapisani le preprosti pozdravi, temveč tudi pesmice. »Bila je zelo pozorna in sončnega značaja,« je dejala. Takšna je ostala kljub številnim hudim preizkušnjam, ki jih je prestala, tudi v taborišču v Zdravščinah. »Ljubka Šorli je bila na robu tega, da bi jo veliko ponižanje zlomilo, vendar se to ni zgodilo.« Po besedah Vere Tuta Ban se je zavestno odločila, »da se bo maščevala tako, da bo v pesmih izpovedovala bolečino ter v ljudeh negovala zavest in ponos. Svojo bolečino in bolečino naroda je želela upesniti ter ustvariti oporo.«

Iz vsakdanjega življenja

Ljubka Šorli je navdih za pesmi črpala iz vsakdanjega življenja. Pisala je o tem, kar je doživljala doma, v šoli in svojem okolju. Če je opazila zabaven ali nenavaden prizor, se je vrnila domov in ga prelila v pesem. »To so bile pesmi iz vsakdanjega življenja,« je poudarila Vera Tuta. Ljubka Šorli je ustvarila več kot tisoč pesmi, približno četrtino svojega opusa pa je namenila otrokom.

Ilustratorka Kristina Pahor je povedala, da je vse ilustracije v zbirki ustvarila v akvarelni tehniki. Pri delu je bila posebej pozorna na podrobnosti ter si prizadevala, da bi bile ilustracije prikupne in duhovite. Zbirka je razdeljena na pet tematskih sklopov: narava, živali, igrače in igre, otroci in šola ter prazniki.

Večer je obogatil nastop violinistke Vere Prinčič iz razreda Mojce Križnič na glasbeni šoli Emil Komel. Na klavirju jo je spremljala Eva Dolinšek.