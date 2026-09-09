V Gorici bodo obrezali več nevarnih dreves

Med neurjem, ki se je sredi maja razbesnelo nad Gorico in raznimi drugimi kraji nekdanje goriške pokrajine, se je odlomilo kar nekaj vej, veter je izruval tudi več dreves. Kar nekaj škode je nastalo v raznih goriških mestnih ulicah, še največ v okolici spominskega parka, kjer so bili sunki vetra najmočnejši. Goriška občina je po neurju sprožila preverjanje, med katerim se je izkazalo, da je treba obrezati več dreves. Na nekaterih so suhe veje, na drugih so poškodovane in zaradi tega nevarne.

V prihodnjih tednih bosta po goriškem mestnem središču na delu dve specializirani podjetji. S plezalno tehniko bodo delavci podjetja Arbortech iz Gradeža obrezali drevje v spominskem parku ter v ulicah Oberdan, XXIV, Brass, Manzoni in Duse. Dela bodo občino stala 51.437 evrov. Za bolj zahtevne primere bo po drugi strani poskrbelo podjetje Verdeinquota iz Trsta, ki ima nalogo, da obreže 196 dreves, ki so razpršena po celem mestnem središču. Strošek za goriško občino bo v tem primeru znašal 88.480 evrov.