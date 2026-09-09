Osebje zdravstvenega podjetja Asugi začenja stavkovne dejavnosti

Stanje v tržaškem in goriškem zdravstvenem podjetju Asugi je klavrno, opozarjata sindikata CGIL in FIALS. Včeraj sta Francesca Fratianni in Fabio Pototschnig - prva v imenu oddelka CGIL za javno upravo, drugi v imenu sindikata FIALS - razglasila začetek stavkovnih dejavnosti. V naslednjih dneh bodo zaprosili za srečanje z Asugijevim vodstvom, ne računajo pa na nagle odzive.

Fratianni je uvodoma izpostavila, da je osebje zdravstvenega podjetja popolnoma vdano. Kot primer kadrovske stiske je vzela tržaško enoto za medicino, neke vrste super-oddelek, ki združuje razna področja od nevrologije do geriatrije. Tam zagotavlja zdravstveno oskrbo šest bolničarjev oziroma zdravstvenih tehnikov vsakih 42 pacientov. To odgovarja minimalni kadrovski zasedbi ob nedeljah in praznikih, v enem od najbolj zahtevnih oddelkov pa je to postal vsakdan. »Pacienti jedo zato zajtrk in kosilo istočasno,» je poudarila in dejala, da potrebujejo tehniki z vsakim pacientom do tri četrt ure dela dnevno.

Med zelo kritičnimi točkami je Fratianni izpostavila nefunkcionalno pogodbo za prevoz pacientov znotraj bolnišnice ter klavrno načrtovanje delovnih urnikov. Zgodi se denimo, da morajo zdravstveni tehniki začeti delovnik na Katinari, zaključiti pa v glavni bolnišnici. Po pogodbi bi morali pristojni določiti izmene za naslednji mesec do 20. dne vsakega meseca, dejansko pa prihaja stalno do sprememb. To onemogoča zaposlenim sproščeno preživljanje prostega časa.