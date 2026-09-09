Drevo življenja bo pognalo tudi na goriških odrih

Štiri komedije, dve družinski zgodbi in dva glasbena dogodka. Te vsebine bo Slovensko stalno gledališče (SSG) ponudilo goriškemu občinstvu v novi abonmajski sezoni, ki so jo včeraj predstavili v Trgovskem domu ob navzočnosti direktorice SSG Nine Ukmar ter Franke Žgavec in Igorja Komela, predsednikov Kulturnega centra Lojze Bratuž oziroma Kulturnega doma, kjer bodo od konca novembra gostili predstave.

Sezona SSG nosi naslov Drevo življenja. Gledališko potovanje h koreninam človeštva, saj se osredotoča na medsebojne odnose in družinske vezi. Naslov jasno namiguje na pesniško zbirko Miroslava Košute. Ukmar se je zahvalila vsem ljubiteljem gledališča in obema goriškima kulturnima domovoma za sodelovanje. Za finančno pomoč se je zahvalila tudi krovnima organizacijama, ministrstvoma za kulturo Slovenije in Italije ter raznim ustanovam in sponzorjem.

Srečanje je uvedel Komel, ki je pozdravil navzoče, med katerimi so bili tudi Marino Marsič v imenu SKGZ, Walter Bandelj v imenu SSO in direktorica NŠK Luisa Gergolet. Ocenil je, da je bila lanska sezona uspešna in da se je SSG zelo dobro vključilo v goriško gledališko stvarnost. Povedal je še, da predvpis abonmajev že poteka in da je število prijav zadovoljivo.

Istrska dediščina za uvod

Vse predstave goriškega abonmaja SSG 2026/2027 bodo ob ponedeljkih ob 20. uri. Izjema bo le prvi dogodek, glasbeni večer, ki bo na sporedu v soboto, 21. novembra, prireja pa ga Kulturni dom v okviru projekta Rokovanje kultur 26. Večer so naslovili Veruj v ljubav, na njem pa bo mešani pevski zbor Roženice iz Pazina predstavil istrsko glasbeno dediščino.

Prvo gledališko predstavo abonmaja bo v ponedeljek, 30. novembra, gostil center Bratuž. Na ogled bo nova produkcija SSG Žile. Gre za slovensko praizvedbo drame tirolske avtorice Lise Wentz v režiji Igorja Pisona. Igra govori o neizrečenih besedah v okviru polpretekle avstrijske zgodovine. Naslednjo igro, Kje je primadona? Kena Ludwiga, bo 14. decembra gostil Kulturni dom. Na oder sta jo postavila Gledališče Koper in Mestno gledališče Ptuj, govori pa o zmešnjavah in norih zapletih v opernem gledališču.

Tudi novo leto se bo začelo z nasmehom: 18. januarja bo SSG v centru Bratuž gostovalo s komedijo Zmaga španskega tandema Marca Angeleta in Cristine Clemente. Komedija govori o obetavnem mladem nogometašu, ki se odpove športni karieri.

Mesec slovenske kulture bo prinesel poklon Ljubki Šorli in Lojzetu Bratužu z avtorskim projektom trobentača Andree Pandolfa Voda, ki svetlo teče. Gre za glasbeno raziskovanje kvinteta – poleg avtorja sodelujejo Mojca Križnič, Andrejka Možina, Ester Pavlic in Aleksander Ipavec – okoli likov vzgojiteljice in skladatelja ter reke Soče. Edina ponovitev za goriške abonente SSG bo 19. februarja v centru Bratuž. O projektu je spregovorila Franka Žgavec.

Naslednja predstava bo 15. marca v Kulturnem domu. Igra, ki raziskuje prijateljske odnose, nosi naslov Art, napisala pa jo je Yasmina Reza. Center Bratuž bo 19. aprila gostil predstavo Odprti zakon Daria Foja in France Rame. V goste bo prišel Špas teater.

Zadnja predstava bo na sporedu 24. maja. Kulturni dom bo gostil odrsko delo Spomin vode britanske dramatičarke Shelagh Stephenson. Igra obravnava zapletenost družinskih vezi.

Vse predstave bodo opremljene z nadnapisi v italijanščini. Gledalcem bo po predhodnem dogovoru pri blagajni Kulturnega doma na voljo brezplačen prevoz. Blagajna bo skrbela tudi za rezervacije, informacije in prodajo abonmajev.