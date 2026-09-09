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Novogoriško pokroviteljstvo spomeniku partizanom

Župan Mestne občine Nova Gorica Samo Turel je napovedal podporo projektu ANPI-VZPI

Spletno uredništvo |
Nova Gorica |
9. sep. 2026 | 10:18
    Novogoriško pokroviteljstvo spomeniku partizanom
    Mirko Primožič (levo) in Samo Turel
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Mestna občina Nova Gorica bo pokroviteljica postavitve spomenika 616 partizanom iz nekdanje goriške občine, ki so padli med drugo svetovno vojno. Podporo pobudi goriškega združenja ANPI–VZPI je na srečanju s članom združenja Mirkom Primožičem in predsednikom Kulturnega doma v Gorici Igorjem Komelom potrdil župan Samo Turel. Občina bo projekt podprla - sicer ne finančno, saj to zakonsko ni mogoče - skupaj z drugimi organizacijami, med katerimi je ZB za vrednote NOB Nova Gorica.

Spomenik bodo postavili v Spominskem parku v Gorici. Med 616 padlimi, ki so bili večinoma Slovenci, je bilo več kot sto borcev z območja današnje Nove Gorice. Nekdanja goriška občina je namreč obsegala tudi Solkan, Rožno Dolino, Šempeter in Vrtojbo. Za postavitev spomenika že zbirajo prostovoljne prispevke na računu pri banki CiviBank (IBAN: IT65 D054 8412 4010 0000 1002 682, Namen plačila: Spomenik), prispevek je mogoče oddati tudi v uradu Kulturnega doma.

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