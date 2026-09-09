Novogoriško pokroviteljstvo spomeniku partizanom

Mestna občina Nova Gorica bo pokroviteljica postavitve spomenika 616 partizanom iz nekdanje goriške občine, ki so padli med drugo svetovno vojno. Podporo pobudi goriškega združenja ANPI–VZPI je na srečanju s članom združenja Mirkom Primožičem in predsednikom Kulturnega doma v Gorici Igorjem Komelom potrdil župan Samo Turel. Občina bo projekt podprla - sicer ne finančno, saj to zakonsko ni mogoče - skupaj z drugimi organizacijami, med katerimi je ZB za vrednote NOB Nova Gorica.

Spomenik bodo postavili v Spominskem parku v Gorici. Med 616 padlimi, ki so bili večinoma Slovenci, je bilo več kot sto borcev z območja današnje Nove Gorice. Nekdanja goriška občina je namreč obsegala tudi Solkan, Rožno Dolino, Šempeter in Vrtojbo. Za postavitev spomenika že zbirajo prostovoljne prispevke na računu pri banki CiviBank (IBAN: IT65 D054 8412 4010 0000 1002 682, Namen plačila: Spomenik), prispevek je mogoče oddati tudi v uradu Kulturnega doma.