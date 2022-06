Ovekovečeni spomini vaškega življenja

Sedanjost in preteklost, spremembe, minevanje in večnost ... O vsem tem pripoveduje 126 črno-belih, kvadratnih fotografij, ki jih je Silvan Pittoli posnel v Števerjanu in Brdih v razdobju štiridesetih let in ki bodo še danes med 19.30 in 22. uro na ogled v Galeriji75 na Bukovju. Na odprtju razstave V tvojih rokah - Počasni spomini z vasi se je v četrtek zvečer zbralo veliko ljudi, med njimi županja Števerjana Franca Padovan in goriška predsednica ZSKD Maja Humar.

»Mala deklica se smehlja ob sestrični, medtem ko se cesta za njo vije in prinaša ljubkost gričevja: lahko bi šlo za prizor današnjega časa, če ne bi bilo tistih dokolenk iz gostega čipkastega bombaža, belina katerega me takoj povrne v sedemdeseta leta,« lahko beremo v uvodni besedi Lorelle Klun v brošuri, ki je nastala ob priložnosti Pittolijeve razstave. »Fotoaparat zabeleži trenutek, ki je neponovljiv in je pripomoček, ki našega prijatelja Silvana Pittolija spremlja že celih štirideset let,« sta avtorja predstavili Julija in Nastja Tomsič. Županja Franca Padovan je izrazila svojo hvaležnost fotografu in dejala, da je Števerjan prepoznaven tudi po njegovi zaslugi, saj je vedno prisoten na vsakem dogodku in ovekoveči vse pomembnejše dogodke. »Kot Občina smo lahko samo hvaležni, da si tako spreten v slikanju; počaščeni smo, da te imamo v svoji sredi. Iz srca se ti zahvaljujemo za vse, kar delaš, kajti tudi ti gradiš mozaik naše vasi, našega prelepega Števerjana,« je zaključila županja.

Maja Humar, predsednica ZSKD za Goriško, je prinesla pozdrav pokrajinskega odbora ZSKD in čestitala Pittoliju, duši fotokluba Skupina75, ki je tudi letos poskrbel za svojevrstno fotografsko razstavo. »To je zgodba ljudi, ki se prepleta s šegami in navadami ob verskih obredih in drugih dogodkih, ki polnijo vaško življenje. Je zgodba našega bivanjskega prostora, ki ga zaznamujejo vinogradi, češnje in za današnji čas zastareli načini pridelovanja zemlje in njenih sadov, ki pa so ponujali bistveno več priložnosti za druženje in skupno podoživljanje časa. Pravzaprav nam je Silvan nocoj s svojimi fotografijami postregel z zgodovinskim prerezom razvoja števerjanske vaške skupnosti v vseh njenih odtenkih,« je dejala Humarjeva in zaključila z mislijo, da je fotografija pomembna zato, da se se ohranja v spominu preteklost.

Strokovno misel je podal predsednik fotokluba Skupina75, Marko Vogrič, ki je navzočim pojasnil, da so bile vse fotografije narejene ročno po tradicionalnem kemijskem procesu – od razvitja filma do povečevanja v temnici na fotografski papir. Fotografa je pohvalil tudi za postavitev fotografij, za katero je poskrbel sam, ter se mu zahvalil za dolgoletno sodelovanje pri fotoklubu in mu voščil še obilico uspešnega delovanja.

Po uvodnih govorih so na oder stopili mali pevci otroškega pevskega zbora F.B Sedej, ki so pod vodstvom Martine Hlede in ob klavirski spremljavi Martine Valentinčič zapeli pesmi Nikoli slabe volje Lenčke Kupper in Srečne Miške Patricka Quaggiata. Nato se je sam fotograf Silvan Pittoli zahvalil vsem za udeležbo in povedal, kako se mu je porodila zamisel za razstavo, ko je opazoval očeta in dedka, ki sta gledala skozi okno in pomislil, da bi lahko ovekovečil prav to – kaj se je zgodilo v teh štiridesetih letih. »Seveda ni mogoče vsega ovekovečiti, ker je dogodkov bilo veliko,« je dejal Pittoli in dodal, da upa, da se je vsak izmed navzočih lahko prepoznal na kaki fotografiji ali priklical v misli kak spomin, kak lep trenutek iz svojega življenja, ali pa tudi žalosten – saj je življenje tudi to. Nato je z dvema pesmima nastopil še Mešani pevski zbor F.B. Sedej iz Števerjana, večer pa se je še nadaljeval ob opazovanju fotografij, prepoznavanju obrazov, hiš, vinogradov, prijetnem druženju in zakuski.