V Sloveniji opolnoči občutnejša podražitev pogonskih goriv

Pogonska goriva se bodo opolnoči v Sloveniji spet podražila. Najvišje dovoljene cene bencina, dizla in kurilnega olja bodo od jutri, 31. marca, do torka, 7. aprila, znašale 1,616 evra za liter bencina, 1,807 evra za liter dizelskega goriva in 1,456 evra za liter kurilnega olja.

Cena litra 95-oktanskega bencina je pred spremembo znašala 1,581 evra na liter. Po novem bo 95-oktanski bencin dražji za 3,5 centa na liter. Občutnejša bo podražitev dizelskega goriva, ki je do zdaj stal 1,696 evra na liter. Po novem bo za liter dizla potrebno odšteti za 11,1 centa več. Liter kurilnega olja, ki je pred spremembo stal 1,342 evra pa bo dražji za 11,4 centa.

Če slovenska vlada ne bi regulirala cen goriva ter ne bi oprostila plačila okoljske dajatve, bi za liter 95-oktanskega bencina bilo potrebno odšteti okoli 1,782 evra na liter, za liter dizla 1,990 evra na liter, za liter kurilnega olja pa 1,661 evra na liter.