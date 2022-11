Padel z balkona med opravljanjem manjših hišnih del

V Ul. Collodi v Ločniku je opravljal manjša dela v hiši, ko je izgubil ravnotežje in padel z balkona ter močno udaril z glavo ob tla. Reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč so danes zjutraj posredovali v Ločniku, kjer so moškega, čigar osebnih podatkov niso sporočili, s helikopterjem prepeljali v tržaško bolnišnico. Kljub močnemu udarcu in pretresu možganov, je bil poškodovani vseskozi pri zavesti, so sporočili. Na kraju so bili policisti, ki preverjajo okoliščine nesreče, pri čemer izključujejo vpletenost tretjih oseb in potrjujejo, da je šlo za nesrečo pri domačih opravilih.