Padel z vinske posode

Reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč Sores so danes okrog 14. ure posredovali v Dolenjah, kjer se je v vinarskem podjetju moški poškodoval pri delu. Padel je z vinske posode z višine okrog dveh metrov in obležal na tleh. Na kraj je prispelo reševalno vozilo in je priletel reševalni helikopter. Zdravstveno osebje je moškemu nudilo prvo pomoč, nato so ga s helikopterjem prepeljali v videmsko bolnišnico, kamor so ga sprejeli v resnem zdravstvenem stanju. Na kraju so bili tudi varnostni organi.