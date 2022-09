Pahor: Pustimo sožitju priložnost

S slavnostno sejo mestnega sveta ter podelitvijo nagrad in priznanj v SNG Nova Gorica je novogoriški občinski praznik v petek zvečer dosegel vrhunec. Na osrednji slovesnosti, ki je minila v znamenju 75-letnice Nove Gorice, je bil slavnostni govornik slovenski predsednik Borut Pahor. Slednji je ob tej priložnosti poudaril, da imata Nova Gorica in Gorica edinstveno priložnost, da postaneta čudovito somestje, ki bi praznovalo sožitje, hkrati pa preferenčno ime za evropske projekte.

Slavnostni govornik večera, slovenski predsednik Borut Pahor, je izpostavil, da je kot Goričan, oziroma kot nekdo, ki prihaja iz teh krajev, že v demokratičnih spremembah ustanovitve slovenske države, zlasti pa po njenem vstopu v Evropsko unijo, v somestju z Gorico videl priložnost ne samo za materialni, temveč tudi za duhovni in kulturni razvoj. »Razumem iz vseh okoliščin, da to ne gre čez noč. Pri takih velikanskih projektih brez primere v evropski zgodovini je treba biti potrpežljiv. Če in v kolikor bomo slovenski Goričani in italijanski Goričani razumeli, da imata mesti priložnost, ker se povezujeta, a hkrati gojita svoje posebnosti, ter se vse bolj zraščata v eno mesto, bo to lep primer v evropski zgodovini po družitvi Zahoda in Vzhoda, ki nima precedensa,« je poudaril Pahor. Po njegovem mnenju Gorici pravzaprav nikoli nista bili ločeni mesti: vsako je prineslo svojo noto, svoj utrip, svoj zanos. »Zdi se, da v naslednjih desetletjih to predstavlja razvojno priložnost par excellence tako za Novo Gorico kot Gorico. Če in kolikor bomo to vizijo, ki je nekaj posebnega, udejanjali, ne bomo imeli nobenih šablon in priročnikov, treba bo biti strpen, iznajdljiv, velikokrat razmišljati izven okvirjev, hkrati pa paziti na vse, kar nas določa v naših identitetah, kar tudi zaradi zgodovine ni enostavno,« je še opozoril. Hkrati je izrazil upanje, da se bo Evropska unija v prihodnje še krepila in ne rahljala. »Če bo temu tako v naslednjih desetletjih in stoletjih, potem se mi zdi, da je tu skrit zaklad, ki ga počasi in včasih sramežljivo odkrivamo. Pot do njega vodi tudi preko čudovitega praznika kulture, ki ga bosta skupaj, v evropskem merilu, praznovali Nova Gorica in Gorica. To bo priložnost, da se skušamo razumeti v različnostih, da znamo sobivati in da pustimo temu sožitju priložnost. Nobeno drugo mesto, noben drug kraj v Sloveniji nima te priložnosti,« je poudaril predsednik Pahor.