Palača Paternolli kaže svoj novi obraz

Palača Paternolli na goriškem Travniku je v prejšnjih dneh pokazala svoj novi oz. obnovljeni obraz. S pročelja so namreč delavci sneli mrežo in odstranili gradbene odre, ki so stavbo obdajali več kot eno leto. Za njeno obnovo se je odločila lombardska skupina Visconti, in sicer z namenom, da bi v njej odprla čezmejni študentski dom. Uresničevanja ambicioznega načrta, vrednega več kot tri milijone evrov, se je lotila pred kakimi petimi leti tudi v sodelovanju z zavodom za varstvo kulturne dediščine, saj je stavba zaščitena. Študentski dom so nameravali odpreti že z začetkom akademskega leta 2023/2024, dela pa so se zavlekla. Zaključila naj bi se letos poleti.