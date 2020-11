Palčičeva umetnost nagovarja tudi po spletu

Strastna. Izzivalna. Nagovarjajoča. Takšna je umetnost Klavdija Palčiča, tržaškega likovnega umetnika, ki mu je goriški Kulturni dom ob 80. jubileju – praznoval ga je avgusta – posvetil razstavo. V okviru dogodkov, s katerimi želijo obeležiti 39-letnico delovanja goriškega kulturnega hrama, so jo v petek virtualno odprli in dogodek predvajali po spletu. Prek Facebooka in te povezave so številne ljubitelje likovne umetnosti, ki so odprtju sledili v živo, nagovorili predsednik Kulturnega doma Igor Komel ter umetnostna kritika Nelida Nemec in Joško Vetrih.

Nemčeva je Palčiča opisala kot umetnika, ki se skoraj šest desetletij »strastno, izzivalno in nagovarjajoče giblje med čisto likovnostjo in metaforo z nenavadno zgovornim prepletom različnih likovnih tehnik in šokantnih kombinacij«. Njegova umetnost je drzna, a premišljena. Giblje se se »med mrakobnostjo in živostjo, zadržanostjo in sproščenostjo«. »Klavdij Palčič je kot umetnik z roba slovenskega ozemlja med Mediteranom in Severom, med Krasom in morjem ter med italijansko in slovensko skupnostjo, ki jima je namenil veliko ustvarjalne in povezovalne energije, doslej ustvaril izjemno prepričljiv in obsežen opus, ki se je že zapisal v bogato zakladnico likovne umetnosti,« je med drugim povedala.

Umetnostni kritik Joško Vetrih, ki je Palčiča predstavil v italijanščini, se je spomnil svojega prvega srečanja s slikarjem. »Klavdija Palčiča sem spoznal na ex temporeju pri Ferlugih v šestdesetih letih prejšnjega stoletja. Svoje umetniško delo je skušal dodelati z iglo, vrvico, škarjami, koščki platna, lesa, plastike in pločevine: v spomin sta se mi vtisnili njegova natančnost in vztrajnost pri umetnini, za katero je bilo treba poleg prirojene nagnjenosti za eksperimentiranje imeti tudi načrtovalno in ročno spretnost. Potrdilo o Palčičevi likovni spretnosti je bila scenografija gledališke igre Čakajoč Godota v Slovenskem stalnem gledališču v Trstu, ki jo je on sestavil,« je povedal Vetrih in poudaril, da je Palčič po Černigoju in Spacalu eden izmed redkih slovenskih umetnikov iz naše dežele, ki je znal ustvariti nepristranski odnos z italijanskim umetniškim in kulturnim okoljem v Trstu.

Gledalce je pozdravil tudi predsednik Kulturnega doma Igor Komel, ki je razstavo opisal kot kulturno dolžnost do umetnika, ki je imel ključno vlogo v slovenski narodni skupnosti v Italiji. »Kulturni dom je v 39 letih delovanja imel pomembno vlogo pri povezovanju in združevanju goriške kulturne stvarnosti. Kljub svojevrstnim razmeram smo želeli v galeriji Kulturnega doma postaviti razstavo umetnika, ki letos praznuje 80-letnico, kot poklon in zahvalo za vse, kar je naredil za slovensko narodno skupnost v Italiji,« je izpostavil Komel.

Virtualni ogled razstave bo možen do 31. januarja 2021 na tej povezavi. Že med predvajanjem odprtja in takoj po njem so na spletu zabeležili zelo veliko zanimanja, kar za slikarja Palčičevega kalibra ne preseneča. Na ogled je 22 del srednjega in velikega formata. Razstavo so priredili Kulturni dom, SKGZ in agencija Tmedia iz Gorice s pokroviteljstvom Občine Gorica, Dežele Furlanije - Julijske krajine in finančne družbe KB1909.