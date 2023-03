Paolu Camossiju nagrada goriških zavetnikov

Nekdanji vrhunski atlet Paolo Camossi je letošnji prejemnik nagrade Mesta Gorica, ki jo vsako leto podeljujejo ob prazniku goriških zavetnikov Hilarija in Tacijana. Camossi, ki je rojen leta 1974 v Gorici in ima po mami sovodenjske korenine, ima za sabo blestečo kariero, vrhunec katere je bila zlata medalja v troskoku na svetovnem dvoranskem prvenstvu v Lizboni leta 2001. Bil je tudi svetovni podprvak na Svetovnih vojaških igrah v Zagrebu leta 1999, dobitnik bronaste medalje na dvoranskem evropskem prvenstvu v Gentu 2000 in v Superligi evropskega pokala v Bremnu leta 2001 ter prvak na obeh Sredozemskih igrah v Bariju leta 1997. Zmagal je tudi na mladinskem evropskem prvenstvu v San Sebastiánu leta 1993, na olimpijskih igrah v Sydneyju leta 2000 je bil med finalisti. Bil je državni rekorder v troskoku in devetkrat državni prvak. Camossiju je v zadnjih letih veliko zadoščenja prineslo tudi trenersko delo, saj je trener italijanskega sprinterja Marcella Jacobsa in skakalke v daljino Laure Strati.

Nagrado mu bodo v Verdijevem gledališču izročili v četrtek, 16. marca, ob 18. uri. Ostala priznanja bodo izročili društvu Pro Gorizia in podjetniku Lorenzu Croberju (pražarna Goriziana), posthumno pa tudi preminulemu odgovornemu uredniku dnevnikov Il Piccolo in Messaggero Veneto Omarju Monestieru.