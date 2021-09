Z goriškega Travnika je malo po 16. uri krenila čezmejna parada ponosa, ki je po mestnih ulicah prišla vse do Trga Evrope/Transalpine. Pisana množica je okrog 18.30 prečkala mejo in nato prispela na skupni trg obeh Goric, kjer so se zvrstili nagovori. Po ocenah kvesture in organizatorjev je bilo udeležencev čez tri tisoč.

