Park za goriško mestno hišo bo še privlačnejši

Park za goriško mestno hišo bo preoblikovan, tako da bo bolj zračen, bolje opremljen za uporabnike, posadili bodo nove rastline in premaknili oz. odstranili tiste, ki omejujejo pogled. Goriška občina se je za poseg odločila v sklopu načrta za okrevanje in odpornost: celotnemu projektu namenjajo 500.000 evrov, od katerih bo skoraj 410.000 (z DDV) namenjenih delom. V izvornem projektu gre za italijanski formalni vrt, kasnejša obdobja pa so vsaka po svoje pustila svoj pečat nad okoljem. Pred dnevi je občinski odbor sprejel sklep, s katerim imenujejo izvajalca del. Za ureditev parka bo poskrbelo podjetje Zanini Antonio iz Martignacca pri Vidmu, ki je izmed štirih sodelujočih podjetij na razpisu ponudilo najvišji popust (12,73 odstotka) na osnovi javnega naročila. Po rutinskih birokratskih preverjanjih bo imenovanja izvajalca tudi uradno. Podjetje bo za dokončanje del imelo na voljo približno 7 mesecev.

Dostopna pot za vozičke

Projektanti so pripravili načrt na podlagi poglobljenih zgodovinskih raziskav in analize sedanjega stanja ter potreb uporabnikov parka, ki so seveda drugačne glede na originalno zasnovo. Med cilji projekta, ki so jih evidentirali, je prenova velike krožne gredice tik pred občinsko palačo. Iz arhivskih dokumentov in fotografij izhaja, da so gredico nekoč obkrožala drevesa. Projekt predvideva, da jih bodo ponovno posadili: odločili so se za jablane, ki ne zrastejo preveč v višino, drugače bi namreč ovirale pogled na palačo. Zrasle naj bi do največ treh metrov. Ciljajo tudi na prenovo pločnikov in ureditev pešpoti. Pločnik, ki palačo povezuje z vhodi v bližnje občinske urade, bodo odstranili: na njegovo mesto bodo namestili nov pločnik iz nabrežinskega ali repenskega kamna. Ob tem bodo tudi ustvarili dostopno krožno pot, ki bo namenjena uporabnikom vozičkov. Pod novim podom bodo zgradili cisterno za namakanje, ki bo povezana z vodo, ki odteka iz žlebov. Klančino, ki pelje do vhoda v matični urad, bodo zakrili z novo gredico in cvetočimi grmovnicami.

Območje neoklasičnega tempeljčka, kjer potekajo poročni obredi, vendar tudi razne predstavitve in kulturni dogodki, bodo s posegom naredili še bolj privlačno. V okolici tempeljčka bodo posadili okrasno cvetje, preuredili in povezali travne gredice ter namestili dodatne klopi z jekleno oz. železno strukturo in kamnitimi sedeži. Glede na številne dogodke, ki jih tu prirejajo, bodo uredili tudi dostopnost, tako da bodo lahko do tempeljčka prišli prav vsi. Nekoliko zapuščeno in zanemarjeno je zadnja leta območje vodometa: tu bodo ponovno uredili gramozne pešpoti, tudi na podlagi zgodovinskih fotografij.